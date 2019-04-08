Площадь «зеленого пояса» вокруг Новосибирска хотят увеличить

На очередном заседании Координационного совета по развитию Новосибирской агломерации собравшиеся рассмотрели вопрос о расширении границ лесопарковой зеленой зоны вокруг Новосибирска.

По информации, размещенной на официальном сайте министерства строительства НСО, министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендовано инициировать включение в лесопарковый зеленый пояс вокруг столицы Сибири еще трех территорий региона. В их числе — новосибирское городское лесничество, новосибирское Академическое лесничество, а также Бердское муниципальное лесничество. Их общая площадь – 11, 3 тыс га.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии приняли решение создать лесопарковую зону вокруг Новосибирска. «Зеленый пояс» должен появиться на землях Искитимского, Новосибирского, Колыванского и Мошковского районов региона. Это особо ценные леса общей площадью 63 тыс гектаров.

Как отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в связи с тем, что предлагаемый каркас лесопарковой зоны Новосибирска расположен на землях лесного фонда, его создание на развитие Новосибирской агломерации не повлияет. Интересы хозяйствующих субъектов также не затрагиваются. В течение 180 дней со дня принятия решения уполномоченный орган региона устанавливает границы «зеленой территории». Она попадет в единый государственный реестр недвижимости. Вся работа будет происходить за счет областного бюджета. В перспективе планируется развитие «зеленого пояса» путем включения в его границы городских лесов Новосибирска, Бердска, лесов Новосибирского района, а также иных территорий, прилегающих к городу.

На сегодняшний день 553 гектара уже сформированы и направлены в Рослесхоз для утверждения и создания Краснообского лесничества. Также решается вопрос с властями Новосибирского района о передаче в лесной фонд еще 22 тыс гектаров.

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