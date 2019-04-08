В компании «КПД-Газстрой» новый генеральный директор

Генеральным директором ООО «ДСК КПД-Газстрой» и ООО «КПД-Газстрой-Инвест» назначена Наталья Горбунова. Ранее она занимала должность директора по экономике и финансам.

По информации пресс-службы компании «КПД-Газстрой», в кресло генерального директора организаций «ДСК КПД-Газстрой» и «КПД-Газстрой-Инвест» села Наталья Горбунова. До этого она работала директором по экономике и финансам. В общей сложности в структуре группы компаний «КПД-Газстрой» Наталья Горбунова трудится более 12 лет. Ранее главой «ДСК КПД-Газстрой» являлся Михаил Шатков. Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе компании, причина смены директора — внутренние кадровые назначения.

Отметим, что «КПД-Газстрой» была создана в 2003 году на базе завода крупнопанельного домостроения ЖБИ-3. С 2007 компания реализует собственный масштабный проект жилищного строительства – микрорайон «Чистая Слобода». На сегодняшний день введено в эксплуатацию 49 домов, в 2019 году планируется сдать еще 4 объекта. В состав группы компании входят: ООО «КПД — Газстрой — Инвест», ответственное за возведение новых домов и выступающее в роли генерального подрядчика; ООО «ДСК КПД-Газстрой», выполняющее строительные работы; ООО «КПД-Газстрой», занимающееся производством изделий крупнопанельного домостроения; ООО «КПД – Газстрой — Эксплуатация», обслуживающее жилые дома микрорайона «Чистая Слобода»; а также агентство недвижимости «Чистая Слобода».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что строительная компания «КПД-Газстрой» в конце декабря 2018 года подала иск в отношении мэрии Новосибирска в арбитражный суд. Сумма требований составляет 42 млн рублей.

Камнем преткновения в споре мэрии города и строительной компании, как пояснил директор ГК «ДСК КПД-Газстрой» Евгений Покровский в разговоре с «Континентом Сибирь», стал земельный участок в Ленинском районе Новосибирска, который фирма взяла около 5 лет назад у муниципалитета в аренду. Компания решила повременить со строительством на данной территории. За 5 лет на земельном участке жители частного сектора, живущие неподалеку, самовольно возвели различные строения. В итоге компания столкнулась с тем, что сносить строения люди не хотят, а возведение жилых домов стало для «КПД-Газстрой» невозможным. Ранее застройщик отмечал, что мэрия Новосибирска снимает с себя обязательства и ничего не предпринимает для решения вопроса.

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