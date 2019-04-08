Главой Бейского района Хакасии с 64,5% голосов избран выдвинутый «Коммунистами России» бывший единоросс, глава райцентра Иннокентий Стряпков. Об этом 8 апреля сообщает ИА «Хакасия».
По предварительным данным, глава Бейского района 32-летний Иннокентий Стряпков набрал 64,54% голосов на досрочных муниципальных выборах. Выборы прошли при самой низкой за последние годы явке в этом муниципалитете — 34%.
Выборы в Бейском районе были объявлены в феврале 2019 года, после того как руководивший им десять лет Юрий Курлаев перешел на пост республиканского вице-премьера, курирующего самую проблемную для властей Хакасии сферу ЖКХ. За последние месяцы срывы поставок топлива и аварии на коммунальных сетях несколько раз вынуждали власти объявлять в республике режим чрезвычайной ситуации.
Напомним также, что 5 апреля эксперт из Хакасии сообщил, что глава региона Валентин Коновалов оказался не в состоянии выполнить свои обещания «детям ВОВ»