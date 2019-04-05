Высшая квалификационная коллегия судей РФ 5 апреля определилась с тем, кто должен возглавить Новосибирский областной суд. Председателем по ее мнению должен стать Юрий Дронь, который проработал в облсуде более 20 лет.

По информации специализированного портала Pravo.ru, на должность руководителя Новосибирского областного суда претендовали четверо человек. Это исполняющая обязанности главы регионального суда Елена Пилипенко, заместитель главного судьи Татьяна Рытикова, судья Новосибирского облсуда Юрий Дронь и судья Томского областного суда Алексей Марисов.

Тогда по решению председателя совета судей РФ Виктора Момотова, учитывая «непростой моральный климат» в региональном суде, а также недостаточную изученность советом некоторых кандидатур вопрос о выборе был отложен.

Напомним, что с 23 октября 2018 года прекращены полномочия председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. С того момента обязанности руководителя ведомства исполняла Елена Пилипенко.

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