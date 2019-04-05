Во второй день работы форума «Городские технологии» 5 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о приоритетных, по его мнению, направлениях развития Новосибирска на 2019-2024 годы.

Дата проведения форума совпала с ещё одним знаменательным событием – пятилетием с избрания Анатолия Локтя мэром Новосибирска. Поэтому его выступление воспринималось как постановка задач на следующую пятилетку при учёте того опыта, который был накоплен Локтем и его командой в 2014-2019 годах. Среди собравшихся в конференц-зале Экспоцентра – депутаты Законодательного собрания и Совета депутатов Новосибирска, общественники, учёные, деятели культуры. Многие помнили, что год назад именно здесь Анатолий Локоть представил Стратегию развития Новосибирска до 2030 года, так что ожидалась определенная преемственность между двумя документами.

Мэром было выделено семь основных направлений развития города, семь приоритетов. Первый — это повышение комфортности среды проживания новосибирцев. «Бюджет развития Новосибирска в этом году вырос с одного до пяти миллиардов рублей, а значит и общественный запрос можно удовлетворять в значительно большем объёме», — подчеркнул Анатолий Локоть. Механизм решения этой проблемы, который предложил мэр – актуализация генерального плана, инвентаризация земель до 2023 года, которая должна позволить уточнить границы земельных участков. «Ресурсы экстенсивного развития исчерпаны, предстоит, с одной стороны, навёрстывать упущенное в развитии отдалённых жилых массивов, а одновременно искать ресурсы для обновления районов сложившейся застройки», — обратил внимание глава города. Он положительно оценил возобновление работы Фонда модернизации ЖКХ, программы по расселению из ветхого жилья, которая позволит решить многие проблемы строительной отрасли. Кроме того в Новосибирске планируется отремонтировать за пять лет 2,5 тысячи квадратных метров многоквартирных домов.

Мэр коснулся ещё одной актуальной проблемы – «мусорной» реформы. По словам Анатолия Локтя, с 2020 года регион (и Новосибирск) начнёт получать средства из федерального бюджета на рекультивацию мусорных полигонов в черте города. Муниципалитет готовится к этому уже сейчас, идёт разработка проектно-сметной документации. Предстоит решить задачу по обновлению техники, созданию мусоросортировочных линий, развитию раздельного сбора мусора в новосибирских дворах – первого шага к переработке отходов. Впервые на столь представительной площадке прозвучала необходимость озеленения, поддержания чистоты и порядка на берегах малых рек – Ельцовки, Каменки, Тулы. «За пять лет нам предстоит обустроить десять общественных пространств – по одному в каждом районе. Напоминаю, что эти площадки новосибирцы выбрали сами в ходе открытого голосования. В этом году мы приступаем к благоустройству дорогого и памятного для всех новосибирцев места – Монумента Славы», — подчеркнул Анатолий Локоть.

За следующие пять лет мэрия планирует реализовать несколько важных инфраструктурных проектов – продление до микрорайона «Чистая Слобода» улицы Титова, строительство железнодорожного переезда между улицами Фадеева и Гребенщикова, третьего этапа дороги по улицы Георгия Колонды, продление улицы Петухова и Красного проспекта, строительство трамвайной линии от Плющихинского жилмассива до станции метро «Золотая нива». Анатолий Локоть выступил за то, чтобы учитывалась позиция жителей Новосибирска (в первую очередь, Советского района) при проектировке и строительстве Восточного объезда. Один из инструментов решения транспортных проблем города – участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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