Сергей Меняйло обсудил с руководством Омской области социально-экономическое развитие региона

Перспективы социально-экономического развития и текущая общественно-политическая ситуация в Омской области рассмотрели в ходе рабочей встречи полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и глава Омской области Александр Бурков.

По данным сибирского информационного окружного центра, под руководством полпреда президента России в Омске состоялось совещание с руководителями региона. Одна из основных тем повестки – реализация в субъекте РФ национальных проектов в рамках исполнения указа Владимира Путина.

Сергей Меняйло подчеркнул, что достижение поставленных в документе целей имеет решающее значение для обеспечения социального и экономического благополучия страны.

Как было отмечено, в настоящее время в Омской области предусмотрена реализация 46 региональных проектов, в соответствии с которыми планируется обеспечить участие региона в 10 нацпроектах. К настоящему моменту с федеральными органами власти заключено 38 соглашений о реализации проектов, еще 8 соглашений предполагается заключить до начала мая 2019 года.

По словам губернатора Александра Буркова, суммарное финансирование в Омской области на весь период реализации нацпроектов до 2024 года оценивается в 130 млрд рублей. На 2019 для региона уже согласовано федеральное финансирование в объеме 8,4 млрд рублей. Из областного бюджета выделят 2,2 млрд. В рамках проектов запланировано в первые три года ввести в эксплуатацию 51 объект социальной сферы — детские сады, школы, ФАПы и больницы. Внимание будет уделено и объектам инженерной инфраструктуры. Планируется отремонтировать около 670 км дорог, ввести в эксплуатацию объекты утилизации отходов, построить и реконструировать не менее 5 муниципальных объектов водоснабжения.

Полпреду также была представлена информация о переходе Омской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 апреля 2019 года в регионе разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, определен региональный оператор. С этого же числа в силу вступил единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2019 году в регионах СФО по нескольким программам капитального ремонта запланирована реконструкция почти 7300 домов площадью 23 млн кв м. Стоимость ремонта составит более 33 млрд рублей.

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