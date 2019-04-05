Новым председателем совета директоров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области стал депутат заксобрания Валентин Сичкарёв.

В пятницу, 5 апреля, на заседании совета директоров (СД) АИР Новосибирской области избран новый председатель. Как ранее прогнозировал «Континент Сибирь», им стал заместитель главы комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности областного заксобрания Валентин Сичкарёв.

Заместителем председателя СД АИР избран замминистра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Перемены связаны с тем, что бывший председатель совета директоров Юрий Зозуля сдал мандат депутата заксобрания и вышел из руководящего органа областного Агентства инвестиционного развития. По пакетному соглашению с правительством Новосибирской области, депутат возглавлял СД АИР с 2016 года. По той же договоренности между законодательной и исполнительной властями, пост главы СД снова перешел к депутату ЗС.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Валентин Сичкарёв сказал, что в первую очередь планирует сосредоточить внимание на текущих проектах АИР. «Я вижу своей задачей — выяснить потенциал АИРа. Начну знакомиться с руководителями отделов. Планирую изучить проекты, которые могли бы быть реализованы, но по каким-то причинам не реализуются», — подчеркнул Валентин Сичкарёв.

Отметим, что Агентство инвестиционного развития — это одно из акционерных обществ, которое принадлежит структуре правительства Новосибирской области — департаменту имущества и земельных отношений. Совет директоров АИР состоит из пяти человек, двое из них — депутаты Законодательного собрания Новосибирской области — Валентин Сичкарёв и Александр Семенюк. Двое человек представляют правительство Новосибирской области: помимо Льва Решетникова, в совете директоров состоит начальник отдела приватизации и управления пакетами акций департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Сергей Кривицкий. Также в СД состоит член совета новосибирского отделения «Деловой России» Олег Киселёв.

Генеральным директором АИР Новосибирской области является Александр Зырянов.

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