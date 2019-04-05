Андрей Жуков: «Все инвестиции в «СКИФ» должны остаться в Новосибирской области»

На встрече с журналистами 4 апреля заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков рассказал, как планируется максимально грамотно использовать финансирование на реализацию проекта синхротрона СКИФ.

Новосибирская область, по словам Андрея Жукова, благодаря запуску проекта должна получить новейшую и инновационную исследовательскую инфраструктуру. Это позволит достичь результатов в исполнении майских указов президента. Например, увеличить количество молодых ученых, а также появится возможность использования этой инфраструктуры иностранными пользователями. «Все эти инвестиции в размере 37 млрд рублей должны остаться в Новосибирской области. В виде работы наших субъектов строительного комплекса, а также возможности формирования и оставления в цепочках добавленной стоимости при создании технологического оборудования. Мы уже обсуждали с представителями ИЯФ СО РАН, что часть технологического оборудования будет изготавливаться в Новосибирске и области», — рассказал заместитель губернатора.

Однако директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров отметил, что ряд оборудования необходимого уровня не получится изготовить в России. Поэтому для того, чтобы выйти на передовые уровни в области исследований их закажут у иностранных производителей. «Мы будем стараться поместить производство технологического оборудования в основном в России. Ускорительный комплекс будет во многом изготовлен в РФ, а конечная станция для пользования в большей степени подготовится в других странах. Так как у нас просто нет таких производителей», — отметил Валерий Бухтияров.

Кроме того, директор Института катализа СО РАН рассказал, что планируется развить в Новосибирске и области систему обучения пользователей нового оборудования. «В НГУ образовательные программы уже запущены. Сейчас проводятся поездки наших ключевых координаторов станций и руководителей проекта. Уже были визиты в Томск и Красноярск. Встречи проходили с представителями университетов, обсуждалось, как развернуть программу подготовки. Самое главное, что в названии синхротрона указано Сибирский, а не Новосибирский источник фотонов. Поэтому привлечение всех других возможностей Сибири обязательно будут использованы», — добавил Валерий Бухтияров.

Напомним, что задание на проектирование ЦКП «СКИФ» уже одобрило Минобрнауки России. Согласование позволяет приступить к следующему этапу реализации Центра коллективного пользования «СКИФ». Это процедура технико-ценового аудита, который должен завершиться к концу апреля 2019 года. Заключение по нему будет направлено в правительство России.

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