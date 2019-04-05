Глава Новосибирска Анатолий Локоть 4 апреля на форуме «Городские технологии» подписал соглашения о сотрудничестве администрации города с двумя компаниями сферы ИТ: АО «СИТРОНИКС» и АО «Авантел». О деталях подписанных документов «Континенту Сибирь» рассказали руководители обеих компаний на форуме.

«СИТРОНИКС» и город Новосибирск подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», — сообщил «Континенту Сибирь» президент АО «СИТРОНИКС» Алексей Марухин. — Соглашение предполагает инвестиционное участие и привлечение локальных технологических партнёров к запуску платформы «Умный город». Мы благодарим Новосибирск за доверие к нашей экспертизе и рады применить весь накопленный в этой сфере опыт для реализации цифрового развития Новосибирска. Совместный проект позволит качественно повысить уровень жизни и комфорта граждан».

АО «СИТРОНИКС» — российский сервис-провайдер, основным акционером которого является АФК «Система». Компания предоставляет свои услуги по всей России и за рубежом, количество сотрудников более 100 человек. Весной 2019 года АО «СИТРОНИКС» также стал партнером по внедрению проекта «Умный город» в Калуге и реализации программы «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия. АО «СИТРОНИКС» оказывает региональным властям поддержку при формировании региональных паспортов нацпроектов с применением цифровых решений в таких направлениях как: «цифровое госуправление», «цифровая медицина», «цифровое образование», «умный город», «бережливое производство», «умные дороги» и пр.

По словам вице-президента «СИНТРОНИКС» по стратегии Елены Шульгиной, конкретный продукт, который компания планирует внедрить в городе — универсальная информационная платформа. Она позволит интегрировать обращения граждан Новосибирска, которые будут поступать с портала «Мой Новосибирск». Платформа будет реагировать по вопросам безопасности, транспорта, территориального планирования, в том числе появится возможность контролировать существующий сбор налогов по объектам учета недвижимости за счет того, что платформа позволяет синхронизировать систему кадастрового учета и территориального управления.

Алексей Марухин добавил, что стоимость и сроки реализации площадки пока неизвестны. «Хотелось бы начать работать уже в этом году», — сказал он.

Глава новосибирского филиала компании «Авантел» Виталий Романосов в разговоре с «Континентом Сибирь» сказал, что рамочное соглашение с мэрией Новосибирска заключено в связи с интересом администрации города к проекту «Народный инспектор». «Проект подразумевает создание информационной платформы города для фотофиксации автомобилей, которые неправильно паркуются на газонах, во дворах, на детских площадках — сообщили «Континенту Сибирь» на стенде «Авантел». — Любой гражданин может сфотографировать такой автомобиль (номер автомобиля) и отправить снимок на наш онлайн-сервис. После этого специальная служба мэрии оценивает было ли нарушение. Если нарушение подтверждается, на владельца авто составляется протокол».

Компания «Авантел» появилась в ноябре 2002 в новосибирском Академгородке. В течение 2012-2015 годов компания расширяла свою филиальную сеть. Численность персонала «Авантел» более 300 человек в филиалах по всей России.

Компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижневартовске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Омске и Кемерово. В планах компании — дальнейшее расширение региональных представительств, наращивание сети по всей стране.

«Эта платформа — инструмент общения между гражданином и администрацией города. Первоначальный объем вложений около 10 млн рублей, — рассказал Виталий Романосов. — Мы хотим получать комиссионное вознаграждение за использование продукта».

Напомним, что 4 и 5 апреля в новосибирском Экспоцентре проходит 4-ый форум «Городские технологии». Организаторами форума выступает мэрия Новосибирска и Сибирское отделение РАН. Цель мероприятия – демонстрация технологий для городской инфраструктуры, а также способы внедрения таких технологий. В работе форума приняли участие главы муниципальных образований, представители инновационных компаний и разработчики, представители Российской академии наук и крупных корпораций из России, Германии, Сингапура, Китая и Индии, делегаты инвестиционных фондов, лидеры городских сообществ.

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