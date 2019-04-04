Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 4 и 5 апреля примет участие в совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также с рядом федеральных министров. Совещание будет посвящено началу реализации в России нацпроектов «Наука» и «Образование».

О грядущей поездке в столицу Андрей Травников сообщил журналистам на пресс-подходе в рамках новосибирского инновационного форума «Городские технологии».

«Это трехдневное совещание в целом будет посвящено реализации нацпроектов. Сегодня мои коллеги-губернаторы уже начали проводить эту работу, а я подключусь к ним завтра и послезавтра, -рассказал губернатор Новосибирской области. — Как руководитель группы по исполнению нацпроектов по науке и образованию, я буду участвовать в работе площадки «Научно-технологические проекты» вместе с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым».

Андрей Травников добавил, что работа по исполнению нацпроектов предстоит очень большая, и чтобы выполнить ее в срок необходимо использовать нестандартные подходы. «Наш формат, когда президент страны общается напрямую с руководителями регионов и с федеральными министрами, является таким – нестандартным», — отметил Андрей Травников.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании 16 рабочих групп государственного совета. Согласно документу, рабочую группу по направлению «Образование и наука» возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что 4 и 5 апреля в новосибирском Экспоцентре проходит 4-ый форум «Городские технологии. Организаторами форума выступает мэрия Новосибирска и Сибирское отделение РАН. Цель мероприятия – демонстрация технологий для городской инфраструктуры, а также способы внедрения таких технологий. В работе форума приняли участие главы муниципальных образований, представители инновационных компаний и разработчики, представители Российской академии наук и крупных корпораций из России, Германии, Сингапура, Китая и Индии, делегаты инвестиционных фондов, лидеры городских сообществ.

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