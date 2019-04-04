На совещании с представителями строительной сферы по вопросам реализации национальных проектов, которое состоялось 3 апреля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заострил внимание на проблемах отрасли.



Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, глава региона рассказал, что большую часть жилья строят две крупные Томские компании: «Карьероуправление» и ТДСК. Сергей Жвачкин отметил, что с рынка исчезли средние компании, которые десятилетиями работали на рынке и обеспечивали существенную долю во вводе жилья. «Впрочем, и эти две крупные строительные компании сегодня практически ушли из областного центра и строят только в Томском районе», — подчеркнул губернатор.

Вследствие этого, по словам Сергея Жвачкина, сокращается запас в стройке. То есть становится меньше объектов, которые получили разрешение на строительство и находятся в активной фазе строительства. «Я в последнее время не вижу аукционов по продаже земельных участков под комплексное жилищное строительство Возможно, что-то не так с организацией процесса подготовки участков или с местными нормативами градостроительного проектирования. Требует отдельной проработки и ситуация вокруг парковочного пространства в жилых районах», — сообщил глава региона.

Говоря о том, как же исправить сложившуюся ситуацию, губернатор Томской области отметил, что одними нормативами проблему решить не получится. По его мнению, требуется работа с населением, нормотворческая деятельность на муниципальном уровне, а также новые подходы в организации комфортного жизненного пространства.

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