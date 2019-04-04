Крис Гарднер, герой актёра Уилла Смита в культовой картине «В погоне за счастьем», работал коммивояжёром, или торговым представителем, пытаясь продавать рентгеновские аппараты. Он потратил все сбережения на покупку товара и самостоятельно искал покупателей, пока не увлёкся финансовыми рынками. Если бы компания «Открытие Брокер» работала в то время, то Крис смог бы не только зарабатывать на бирже, но и получать кэшбек* со сделок, а также бонусные баллы за каждого приглашённого клиента. Всё это доступно в рамках первой [1] в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».

Не секрет, что многие покупки мы совершаем, советуясь с родственниками, друзьями или коллегами. Так, например, можно узнать о преимуществах или недостатках того или иного автомобиля, стоит ли покупать брендовый телефон или можно обойтись дешёвым китайским смартфоном, а также выяснить нужно ли отдавать ребёнка в престижную гимназию или лучше выбрать школу попроще. Конечно, при торговле на бирже клиент приобретает неосязаемый товар, в этой связи сделать первый шаг бывает даже сложнее. Поэтому в этом случае совет знакомого может сыграть решающую роль.

Этот фактор играет ключевую роль в механике программы лояльности для клиентов и трейдеров «O. InveStore!», которую реализовал «Открытие Брокер». Программа лояльности предполагает начисление бонусных баллов за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. За каждого привлечённого клиента участник программы лояльности получает баллы, которые можно потратить на покупку различных товаров, использование сервисов и услуг.

Полученные баллы можно потратить на покупку различных товаров в личном кабинете клиента. Перечень вознаграждений для клиентов «Открытие Брокер», участвующих в программе лояльности, затрагивает десятки наименований в различных категориях: билеты, детские товары, интерьер, каршеринг, книги, красота и здоровье, одежда, подписки на музыку и игры, продукты и рестораны, путешествия, украшения и аксессуары, электроника и многое другое. Таким образом, любой клиент сможет найти товар себе по душе.

Однако не только этим интересна программа лояльности. Если посмотреть на банковский бизнес, то там кэшбек за операции с банковской картой давно стал привычным для большинства клиентов кредитных организаций. Наличие и размер кэшбека для многих являются важным аргументов в пользу выбора банка. Благодаря «Открытие Брокер» кэшбек могут получать и инвесторы за совершенные операции на бирже. Для этого просто нужно подключиться к программе, выбрать тарифный план и получать на бонусный счёт от 3% до 5% от комиссии, уплаченной брокеру при совершении сделок на Московской бирже. Специально для новых клиентов «Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!». По её условиям инвесторы в течение первого месяца сотрудничества будут получать удвоенный кэшбек при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи.

Заходите на сайт компании и оцените все преимущества сами!

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). На правах рекламы.

* Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). На правах рекламы.

[1] Уникальность программы подтверждена «Национальным агентством финансовых исследований» (ООО «НАФИ»)

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