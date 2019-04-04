Андрей Травников обсудил с послом Швейцарии укрепление двусторонних отношений

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Россье обсудили перспективы межрегионального сотрудничества.

По информации пресс-службы правительства НСО, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Россье обсудили перспективы дальнейшего межрегионального и межгосударственного сотрудничества, а также укрепление двусторонних отношений между Швейцарией и регионом.

Стоит отметить, что посол возглавил официальную делегацию Швейцарской Конфедерации, которая будет работать в Новосибирской области три дня.

Андрей Травников выразил готовность продолжать совместную работу по дальнейшему развитию существующих взаимовыгодных связей между субъектами Новосибирской области и Швейцарской Конфедерации.

Стоит отметить, что это не первый визит Ив Россье в Новосибирскую область. Осенью 2017 года в регион уже приезжала делегация Швейцарской Конфедерации во главе с послом. Тогда в программу визита вошли открытие Российско-швейцарской выставки «Быстрое золото» в Выставочном зале НГУАДИ, посещение российско-швейцарского предприятия «Фишер Шпиндель Технолоджи» и закрытие Фестиваля швейцарского кино в кинотеатре «Победа».

Согласно данным пресс-службы правительства, в 2018 году доля Швейцарии во внешнеторговом обороте Новосибирской области составила 0,14%. Основу экспорта составили каменный уголь, игрушки и спортивный инвентарь, котлы и механическое оборудование.

Напомним, не так давно «Континент Сибирь» рассказывал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и посол Армении в РФ Вардан Тоганян обсудили актуальные аспекты и перспективы межрегионального и межгосударственного сотрудничества.

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