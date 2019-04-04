Первый межвузовский бизнес-инкубатор открылся в Новосибирской области

Межвузовский бизнес-инкубатор «Гараж» начал работать в Новосибирской области. Проект, инициаторами которого выступили два региональных министерства и 5 новосибирских вузов, был реализован на базе опорного вуза НГТУ НЭТИ.

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, в торжественной церемонии открытия межвузовского бизнес-инкубатора принял участие губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что у студентов появилась площадка, на которой они могут попробовать себя в качестве стартап-команд. Это первый случай в истории Новосибирска, когда нескольким вузам удалось договориться о совместном проекте и объединить усилия для его реализации.

По словам Андрея Травникова, появление бизнес-инкубатора, оснащенного всем необходимым оборудованием для производства высокотехнологичной продукции, поможет привлечь больше молодежи к созданию инновационных продуктов.

На территории бизнес-инкубатора уже организована работа двух резидентских площадок — «Умные ценники» и «Смарт-коляска», а также есть мастерская, функционирующей в формате FabLab. Здесь студенты могут самостоятельно изготавливать прототипы своей продукции. Мастерская оснащена инструментами, среди которых паяльные станции, 3D-принтер и другое оборудование для изготовления опытных образцов высокотехнологичной продукции. В будущем, планируется приобрести фрезерный станок с числовым программным управлением.

Добавим, что бизнес-инкубатор «Гараж» расположился в здании на ул. Блюхера, 32. Раньше здесь располагалась университетская столовая. В помещении сделан ремонт и закуплено необходимое оборудование. Преимущество площадки в том, подчеркивают организаторы, что пространство можно трансформировать в разные форматы, например, для больших мероприятий, мастер-классов, тренингов или переговоров. Самое большое помещение — коворкинг-зона — вмещает до 150 человек.

Первоначально бизнес-инкубатор будет работать с 8 до 22 часов. После монтажа охранного оборудования планируется запустить круглосуточный режим работы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что министерство образования и науки РФ согласовало предоставление земельного участка общей площадью 243,7 тыс кв. м под строительство центра коллективного пользования «СКИФ».

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