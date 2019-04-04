«Континент Сибирь» продолжает рубрику «Бизнес-книга месяца», в которой мы вместе с нашими читателями рассказываем о свежих новинках в области деловой литературы, а также осуществляем оценку их практической значимости. В этом выпуске рубрики директор по маркетингу омской сети кофеен Skuratov Coffee МАРИЯ БОРЦОВА поделилась своим мнением о книге Ричарда Флорида «Креативный класс: Люди, которые создают будущее».

— На вопрос: «Какую книгу посоветуешь почитать?», — в последние три года у меня один ответ — «Креативный класс». Своей теорией Ричард Флорида в моей голове все разложил по полочкам.

Но сначала предисловие. В 2016 году в 6 городах России стартовало исследование городской среды от Calvert Forum, в их число попал Омск. Наши кофейни стали площадкой для голосования горожан. Наши гости отвечали на вопросы: что вас не устраивает в городе? Что бы вы хотели здесь изменить? И отвечали они очень активно. Итогом стали книжки с анализом креативного капитала различных городов России. В них-то я впервые и познакомилась с теорией креативного класса американского экономиста Ричарда Флориды.

Описанное в исследованиях было очень близко и нашей компании, особенно, что касалось взаимоотношений с родным городом. Любовь к нему как часть бренда Skuratov Coffee формировалась не сразу. Лишь в 2014 году мы решили подчеркнуть свою локальную идентичность.

В чем основная суть теории Флориды? В том, что креативность — двигатель экономики, а человек становится главным ее ресурсом. И в битве городов или компаний побеждает тот, у кого сосредоточена эта самая ценность.

Что же такое креативность в понимании исследователя? Удел избранных или вещь доступная и всеобъемлющая? Флорида подчеркивает, что креативность — это не что-то мистическое, не прерогатива горстки избранных. Он не ставил знак «ровно» между этим понятием и интеллектом. Это мне очень импонирует. Креативность подразумевает способность к обобщению, требует уверенности в себе и способности идти на риск.

«Креативность в значительной мере опирается на обычные способности. Умение наблюдать запоминать, видеть, слышать, понимать язык и распознавать аналоги — все эти способности обычного человека очень важны», — заключает автор.

В свою очередь, в основу креативного этоса ложатся дисциплина, сосредоточенность и упорный труд. И это очень важно! Для меня все это очень близко. Ведь, все мы знакомы с ловушкой фриланса и гибким графиком. Когда ты думаешь, что в жизни стало больше времени на отдых, но за окном ночь, а ты все еще сидишь за работой.

Меняется мир и эпоха, и мне кажется, наше поколение как раз попало на разлом вот этой смены парадигм. Флорида прекрасным примерном иллюстрирует эти изменения: рассказывая про двух путешественников во времени, первый, переместившийся из 1900-х годов в 1950-ые, и второй, оказавшийся из 1950-х в 2000-х. Первый увидит расцвет промышленной революции, но социальная жизнь его по большому счету не поменяется. И второй не увидит множества технологических новинок, но с большим трудом сможет вписаться в современное мироустройство, где нет границ между работой и отдыхом, где общество открыто обсуждает острые темы.

Основными ценностями креативного класса по Флориде становятся: индивидуализм, меритократия (когда высоко ценятся личные заслуги), разнообразие и открытость. Нам становится комфортно жить там, где создана стимулирующая и креативная среда. Мы перестали наблюдать все со стороны и хотим принимать активное участие в жизни местного сообщества.

Для выработки креативности нам требуется постоянная «подпитка»: от компании, в которой мы работаем, от рабочей среды, где мы проводим большую часть своего времени, от города, в котором живем. Без этих условий наши возможности, так и будут лежать, где-то в глубинных пластах нашего мозга.

Большая часть идей этой теории мне невероятно близка. Самое главное — в своем окружении я вижу, описанные Флоридой реалии. И теперь знаю, что с этим делать.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@sibpress.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».

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