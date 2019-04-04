Реконструкция здания мэрии Новосибирска обойдется в 14 млн рублей

Ремонт фасадов памятника архитектуры «Здание Промбанка», которое находится на Красном проспекте, 34, необходимо выполнить до 30 сентября текущего года. Заказчиком выступило МКУ Новосибирска «Хозяйственное управление».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, конкурс на ремонт памятника архитектуры «Здание Промбанка» — мэрии Новосибирска объявили представители МКУ «Хозяйственное управление».

Максимальная цена контракта составила почти 14,3 млн рублей. Финансировать реконструкцию здания намерены из бюджета Новосибирска. Подрядчик-победитель должен будет выполнить работы до 30 сентября 2019 года.

На сегодняшний день идет прием заявок от подрядчиков. Аукцион планируется провести 22 апреля.

Исходя из контракта, специалисты должны будут отреставрировать цоколь, фасад, двери, пилястры, балконы и аттику. А именно, заделать трещины, отреставрировать декоративную штукатурку и кирпичную кладку стен, восстановить лепные изделия, заменить металлические покрытия на поясках, отливах и карнизах.

Кроме того, в документах госзакупки указано, что работы по ремонту и реставрации будут производиться по южному и северному фасадам здания.

Отметим, что здание мэрии Новосибирска на Красном проспекте, 34 было построено в 1927 году. Ремонт фасада производили в 2018 году, тогда на него было потрачено 13 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что к новому учебному году будет запущена после реконструкции школа № 51 в микрорайоне «Стрижи» Новосибирска. За счет модернизации ее вместимость увеличится в два раза.

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