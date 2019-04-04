Ростехнадзор оштрафовал «РУСАЛ» за нарушения требований промышленной безопасности

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе проверки опасных производственных объектов АО «РУСАЛ Ачинск» выявлено 171 нарушение требований промышленной безопасности.

По информации, размещенной на официально сайте Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с 25 февраля по 25 марта 2019 года сотрудниками Ростехнадзора проводилась плановая выездная проверка опасных производственных объектов АО «РУСАЛ Ачинск». В частности, специалисты посетили рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский, склад взрывчатых материалов и полигон.

В итоге, сотрудники ведомства выявили 171 нарушение требований промышленной безопасности. Например, горные работы на руднике с открытым способом разработки Кия-Шалтырский велись с нарушением утвержденной проектной документации и с отклонениями от согласованного плана развития горных работ на 2019 год.

В связи с возникновением непосредственной угрозы жизни и здоровью людей были оформлены и переданы в Тисульский районный суд Кемеровской области материалы для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

В свою очередь, Тисульский районный суд вынес решение приостановить на 90 суток ведение горных работ в двух опасных зонах предприятия, а также запретил использование экскаватора и его приключательного пункта.

Кроме того, за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены юридическое лицо АО «РУСАЛ Ачинск» на сумму 500 тыс. рублей и 15 должностных лиц предприятия. Общая сумма наложенных штрафов составила 795 тыс. рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что судебные приставы города Шелехов Иркутской области взыскали 36 млн рублей с алюминиевого завода за причиненный ущерб почве и лесам в результате разлива сточных вод вне полигона для отходов.

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