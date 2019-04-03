Выдающиеся жители Новосибирской области получили госнаграды РФ

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло вручил выдающимся жителям Новосибирской области государственные награды Российской Федерации.

По информации Сибирского окружного информационного центра, полпред президента РФ в СФО в торжественной обстановке вручил выдающимся новосибирцам государственные награды. По словам Сергея Меняйло, достижения и успехи горожан – результат высочайшего профессионализма и многолетней кропотливой работы. Каждый из собравшихся внес значительный вклад в развитие России и по праву заслужил высокую оценку своего труда.

Так, указом главы государства Орденом Почета за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную науку награжден главный врач Городской клинической поликлиники № 1 Сергей Дорофеев. Также, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена Юрию Паневкину, машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД».

Ещё восемь новосибирцев удостоились медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за заслуги в области сельского хозяйства и за активную законотворческую деятельность. В их числе — председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Кроме того, почетные звания «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный пилот РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ» и «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоены семи жителям Новосибирской области. Благодарность президента России за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявлена двум новосибирцам.

Полпред поздравил всех награжденных и передал слова признательности трудовым коллективам, товарищам и коллегам, которые поддерживали эти начинания. Сергей Меняйло отметил, что только с активной жизненной позицией можно решать самые масштабные задачи, делая Родину по-настоящему сильной и процветающей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что лидером среди регионов по уровню развития ГЧП в конкурсе «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», признана Новосибирская область.

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