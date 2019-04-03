Служебная проверка после инцидента с главой Хакасии Валентином Коноваловым на Красноярском экономическом форуме завершена, сотрудники протокола главы к нему не причастны. Тем не менее несколько из них решили уволиться по собственному желанию, руководитель протокола ушла в отпуск. Об этом 2 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Напомним, что 29 марта три девушки подошли к главе региона в кулуарах Красноярского экономического форума и попросили сфотографироваться. После того, как Валентин Коновалов согласился, они расстегнули верхнюю одежду и продемонстрировали футболки с провокационными надписями в адрес руководителя республики: «Военкомат ждет», «Я тоже хочу премию 500%». Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

«Служебная проверка показала, что сотрудницы протокола не причастны к инциденту, но они покидают свои должности», — сказала начальник управления пресс-службы и информации главы региона Ирина Емельянова. По ее словам, три сотрудницы уволились, еще одна планирует подать заявление, начальник управления Елена Боровикова ушла в отпуск.

Ирина Емельянова пояснила, что протокол главы Хакасии состоит из пяти человек. Места уволенных сотрудников остаются вакантными.

Начальник управления пресс-службы сообщила, что власти отказались от намерения подавать заявление в полицию по факту инцидента. «Юристы изучили вопрос, и решено заявление в полицию не подавать», — отметила она.

Напомним, что 28 февраля в военном комиссариате Красноярского края подтвердили информацию о том, что глава Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от службы в 2013-2014 годах.

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