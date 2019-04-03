В Кузбассе планируют открыть Единый диспетчерский центр «Скорой помощи»

Благодаря подключению Единого диспетчерского центра, который планируют организовать в Кемеровской области в течение двух лет, все вызовы «Скорой помощи» будут обрабатываться с использованием самых современных технологических решений.

Как рассказали в пресс-службе Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, создание Единого диспетчерского центра «Скорой помощи» позволит существенно сократить время прибытия бригад на экстренные вызовы и снижение смертности от экстренной патологии. Создание ЕДЦ – один из шагов проекта «Современная медицина Кузбасса».

Единый диспетчерский центр «Скорой помощи», который будет принимать и обрабатывать поступающие вызовы с территории всего региона, появится в Кузбассе до конца 2021 года.

Стоит отметить, что врачи Кемеровской области для ознакомления с принципами работы Единого диспетчерского центра посетили с рабочим визитом Главную станцию «Скорой помощи» Московской области, где в настоящее время в тестовом режиме работает один из первых в России ЕДЦ.

Подобные диспетчерские центры, по информации регионального департамента охраны здоровья населения, должны начать работу во всех регионах РФ. Их внедрение позволяет оптимизировать обработку входящих вызовов и управление бригадами «Скорой помощи». Это, в свою очередь, ликвидирует две самых частых проблемы в работе любой экстренной службы — сложность дозвона и муниципальную привязанность.

По словам главного областного специалиста скорой медицинской помощи и медицине катастроф Ксении Радивилко, современный диспетчерский центр в состоянии обработать любое количество звонков даже в форс-мажорных ситуациях. Кроме того, после внедрения ЕДЦ ликвидируется принцип так называемой «муниципальной привязанности», т.е. на любой вызов будет направлена ближайшая бригада, и неважно, к какому муниципалитету она прикреплена. Главный результат – «Скорая помощь» будет приезжать на вызовы ещё быстрее, даже в самые отдаленные уголки области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что 15 машин на базе «Газелей» были вручены новосибирской станции скорой медицинской помощи. И еще по одному автомобилю получили бердская центральная городская больница, искитимская горбольница, новосибирская клиническая районная больница №1, а также ордынская, мошковская, сузунская, чулымская, карасукская и кочковская ЦРБ.

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