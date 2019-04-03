Проект «Бережливая поликлиника» помог сократить время ожидания пациентов в очередях

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил первостепенные задачи по улучшению работы первичного звена здравоохранения региона.

Глава области напомнил, что в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин поручил в 2019 году обеспечить внедрение механизмов, позволяющих повысить качество российского здравоохранения. Андрей Травников подчеркнул, что в рамках новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника» в регионе активно ведется работа в этом направлении.

Первоочередные задачи – добиться сокращения очередей и обеспечить более комфортные условия для медицинского персонала. В 2018 году «бережливые» технологии под контролем регионального правительства были внедрены в 19 поликлинических отделениях. В результате, как отметил губернатор, произошло сокращение времени ожидания пациентов в очереди у кабинета участкового врача, которое первоначально составляло от 30 до 65 минут. Сейчас время ожидания составляет 14−17 минут.

Кроме того, удалось сократить время ожидания очереди в регистратуру за счет перераспределения потоков и предварительной записи. До начала реализации проекта ожидание своей очереди составляло 12-54 минуты, сегодня оно сократилось до 3-21 минуты.

Уже к концу 2019 года 44 детских поликлинических отделений Новосибирской области перейдут на модель «Бережливая поликлиника». В ходе этой работы изменятся организационно-планировочные решения внутренних пространств поликлиник, чтобы обеспечить комфортное пребывание матерей и детей. Также, согласно поручению президента РФ, будет продлен график работы врачей поликлиник для упрощения процедуры прохождения диспансеризации. Медики будут принимать до 20 часов, а иногда и в выходные дни.

Важным шагом в развитии медицинской помощи в области станет включение онкоскрининга репродуктивной системы в перечень процедур, предусмотренных во время диспансеризации и профилактических осмотров. Это решение связано с реализацией программы по снижению смертности от онкологических заболеваний.

Глава Новосибирской области отметил, что на региональный проект борьбы с онкологическими заболеваниями, входящий в национальный проект «Здравоохранение», планируется направить более 7,2 млрд рублей без учета строительства новых крупных объектов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Андрей Травников в начале марта рассказал о планах строительства в Новосибирской области онкологического центра на 800 мест. Вдобавок, данное направление работы актуализировал визит в регион главного онколога России Ивана Стилиди.

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