Новым пресс-секретарем мэра Новосибирска Анатолия Локтя станет депутат совета депутатов города Глеб Черепанов. Об этом он сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» 3 апреля.

«8 апреля выхожу на работу в качестве пресс-секретаря мэра Новосибирска», — сказал Глеб Черепанов.

Напомним, что предыдущий пресс-секретарь главы города Артем Роговский 11 марта перешел на должность заместителя главы администрации Первомайского района Новосибирска. Тогда «Континент Сибирь» высказал предположение о возможном назначении Глеба Черепанова на должность пресс-секретаря Анатолия Локтя.

Глеб Черепанов родился в Ярославле в 1981 году. В 2002 году окончил факультет гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета по специальности «Журналистика».

В 2007—2015 гг. — помощник депутатов Новосибирского горсовета и Законодательного собрания Новосибирской области. В 2010—2014 гг. главный редактор сайта Новосибирского областного отделения КПРФ. В мае 2014 года стал главным редактором газеты «За народную власть!» и заведующим Отделом агитации и пропаганды Новосибирского обкома КПРФ.

Депутат Новосибирского горсовета, заместитель председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, член комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

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