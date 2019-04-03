СК по Красноярскому краю прекратил дело о смерти Алексея Клешко

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по факту гибели вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко.

Как пишет «Интерфакс-Сибирь» ссылаясь на пресс-службу главного следственного управления СКР по Красноярскому краю, уголовное дело о смерти депутата регионального заксобрания Алексея Клешко прекращено в связи отсутствием события преступления.

Напомним, Алексей Клешко ушел из жизни 19 ноября 2018 года. По данным различных источников, на которые ссылаются региональные издания, тело депутата было обнаружено рядом с его домом на улице Декабристов в Красноярске. Предположительно, он выпал из окна, но обстоятельства произошедшего пока выясняются. В квартире и на рабочем месте вице-спикера нашли несколько предсмертных записок. В связи с этим, представители МВД и следственного комитета отрабатывали все версии произошедшего, вплоть до суицида.

После проверки, следователи возбудили уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Алексею Клешко было 48 лет. Он известный в Красноярске тележурналист, долгое время работал в местной телекомпании ТВК, лауреат многочисленных премий, в том числе ТЭФИ. С 2001 года был депутатом законодательного собрания Красноярского края, входил во фракцию «Единая Россия». После созыва стал первым вице-спикером, участвовал в разработке законопроектов по местному самоуправлению и социальной политике в регионе.

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