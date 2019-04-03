МТС первой запустила Wi-Fi Сalling по всей Новосибирской области

МТС стал первым оператором в Новосибирской области, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE).

Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты МТС теперь смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение. Например, на высоких этажах жилых домов, в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также других местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение.

Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. В частности, можно одновременно просматривать онлайн карты и загружать файлы. Кроме того, VoLTE обеспечивает качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, будто вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

Кроме того, разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости — услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

В настоящее время технологии VoLTE и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др. С полным перечнем устройств можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас в Новосибирской области действуют сети LTE МТС четырех диапазонов — LTE FDD в диапазонах 2600 МГц, 2100 МГц, 1800 МГц и 800 МГц. В Новосибирской области 4G сети МТС доступны на территории, где проживает свыше 90% жителей региона.

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