В Новосибирске пройдет фестиваль швейцарского кино

Швейцарское кино покажут в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» с 4 по 7 апреля. Лейтмотивом четвертого фестиваля стал образ современной женщины, активной, независимой, творческой.

Открытие фестиваля приурочено к важному событию – представлению почетного консула Швейцарской Конфедерации в городе Новосибирске Михаила Яковца, которое является свидетельством внимания, оказанного Швейцарией российским регионам, и подтверждает их важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

На торжественном открытии фестиваля ожидается присутствие чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Российской Федерации господина Ива Россье, который уже приезжал в «Победу» на фестиваль 2017 года. Также в мероприятии примут участие представители швейцарских и российских политических, экономических и культурных кругов.

Выбранный для церемонии открытия фестиваля фильм «Божественный порядок» Петры Бьондины Вольпе рассказывает о борьбе швейцарских женщин за избирательное право на примере одного небольшого городка, в котором в 1971 году разгорелись нешуточные страсти. Кроме официальных лиц гостями открытия 4 апреля станут швейцарские режиссеры Алин Зутер и Селин Карридруа. Днем позже они представят зрителям свой документальный фильм «Резунс», рассказывающий о четвертом государственном языке Швейцарии. Все помнят о французском, немецком и итальянском языках, теперь нам удастся больше узнать об истории и современном бытовании ретороманского.

«Уже в четвертый раз новосибирскому зрителю представится возможность познакомиться с современным кинематографом Швейцарии. Документальные и художественные ленты посвящены в этот раз женской тематике. При этом фильмы сняты в основном женщинами-режиссерами и демонстрируют именно женский взгляд на мир. Мы рады, что удалось организовать совместно с посольством Швейцарии в Москве участие в кинофестивале двух женщин-режиссеров, картину которых зрители смогут увидеть 5 апреля. Также у зрителей будет возможность задать режиссерам интересующие вопросы после просмотра фильма», – отметил директор АНО «ШКДЦ «Гельвеция-Сибирь», директор по развитию компании «Фишер Шпиндель Технолоджи» Дмитрий Колбасов. Также в фестивальной афише еще несколько разножанровых картин начинающих и признанных авторов, каждая из которых заслуживает внимания.

В Белой галерее «Победы» будет открыта выставка плакатов «Народный голос – Глас народа», логично продолжающая фестивальную программу. Это коллекция плакатов, выпущенных к швейцарским референдумам за последние сто лет, по одному в год. Как отмечают организаторы, все фильмы отмечены фестивальными призами, показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Напомним, что фестиваль организован Посольством Швейцарии в России и кинотеатром «Победа» при поддержке Культурного центра «Гельвеция-Сибирь» и компании «Фишер Шпиндель Технолоджи».

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