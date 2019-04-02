Более 7 тысяч многоквартирных домов будет отремонтировано в регионах Сибири по нескольким программам капитального ремонта. Об этом 2 апреля в рамках пресс-брифинга сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«В 2019 году в регионах СФО запланирован ремонт почти 7300 домов площадью 23 млн кв.м. Стоимость ремонта составит более 33 млрд рублей. Грандиозная цифра, но и работа должна быть грандиозная, и чтобы деньги были потрачены не зря, ее необходимо качественно спланировать и добиться качественного выполнения работ», – отметил Сергей Меняйло.

Полпред добавил, что в 2018 году в регионах Сибири было отремонтировано более 4500 домов. Таким образом было выполнено 80% планов на год. Планы на 2018 год были выполнены в республике Алтай, республике Тыве, республике Хакасия, Алтайском крае и Новосибирской области. Снизилась степень выполнения планов в Красноярском крае, Кемеровской, Омской и Иркутской областях. При этом, в Омской, Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае ремонт 510 домов перешел на 2019 год.

Сергей Меняйло также попросил глав регионов провести оценку объема работ, включаемых в планы, а также уровень их реализации, чтобы исключить срывы работ и обезопасить жителей многоквартирных домов от недоремонтов.

Реализация программ капитального ремонта рассчитана на 30 лет. В течение этого времени в СФО должно быть отремонтировано около 100 тысяч многоквартирных домов, общей площадью 304 млн кв.м., где проживает 10 млн человек.

Напомним, что 14 марта Сергей Меняйло встретился со студентами Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и обсудил роль молодежи в реализации нацпроектов.

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