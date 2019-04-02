По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, решение по корпусу больницы № 34 объясняется высокой стоимостью достройки рассматриваемого объекта.

Один из вопросов, заданный губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на встрече с представителями СМИ 2 апреля, касался завершения строительства лечебного корпуса больницы № 34, расположенной в Ленинском районе Новосибирска. По словам главы региона, он сам посещал территорию больницы, осмотрел проблемный объект. Губернатор отметил, что проблема корпуса 34-й поликлиники, как и многих других недостроенных объектов, заключается в том, что «в период более высоких доходов и большего оптимизма в регионе было начато строительство многих, безусловно необходимых, объектов».

По словам Андрея Травникова, сегодня многие из таких объектов включены в программу капитальных вложений. «Мы ориентированы на достройку, но, как показывает опыт, «заморозка» объекта на три-четыре года увеличивает стоимость его достройки», — обозначил проблему губернатор. Проблема заключается как в постепенном износе здания, так и в изменении законодательства, появлении новых норм в области санитарной и пожарной безопасности. Стоимость достраиваемого объекта может вырасти в 2,5 раза. Губернатор подчеркнул, что ряд таких долгостроев удалось завершить – как, например, детский сад в Северном районе, сейчас внимание областного руководства приковано к культурному центру в Карасуке.

«Честно скажу – за ближайшие три года у нас не будет возможности приступить к строительству всех объектов. В том числе, к сожалению, пока не попал в перечень приоритетных объектов корпус 34-й больницы», — отметил Андрей Травников.

Ранее, выступая перед депутатами Законодательного собрания, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, сообщил, что для достройки корпуса необходимо выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей – вдвое больше, чем было запланировано.

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