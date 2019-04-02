Журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич и писатель Дмитрий Быков прочитают текст «Тотального диктанта» в Новосибирске, сообщил 2 апреля ТАСС, ссылаясь на городского координатора акции Андрея Позднякова.

«Будет огромное количество очень интересных «диктаторов». Артисты практически всех наших театров согласились. Кроме того, текст будут читать областные министры: культуры — Игорь Решетников и промышленности, торговли и развития предпринимательства — Андрей Гончаров. Но самые звездные наши дикторы — Владимир Познер на площадке НГУ будет читать, Андрей Макаревич будет читать в НГУАДИ, и Дмитрий Быков — на площадке кинотеатра «Победа». Кроме того, хоккеист Егор Миловзоров прочитает текст в НГТУ», — отметил Андрей Поздняков.

Также текст диктанта в Новосибирске будут читать писатель Игорь Маранин и первый диктор в истории акции — сотрудник НГУ, историк Сергей Куликов.

По словам заместителя городского координатора по работе с площадками Дарьи Гаркуши, в Новосибирске будет организовано 75 площадок для написания «Тотального диктанта». Среди них школы и вузы, пресс-центр ТАСС, планетарий, театры, две клиники, десять площадок для людей на инвалидных колясках, две площадки для людей, имеющих ограничения по зрению.

«Тотальный диктант» — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Организаторы попытаются убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно. Акция призвана объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2019 году столицей диктанта станет Таллин.

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