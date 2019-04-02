Мэр Новосибирска объявил о назначении Юрия Дёмина главным дорожником города.

О своем кадровом решении глава города Анатолий Локоть сообщил в соцсетях. «Это серьёзное и ответственное направление — он будет руководить ремонтом и строительством дорог в Новосибирске, в том числе по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», — отметил Анатолий Локоть.

МУП «Управление дорожного строительства» — одно из предприятий, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. До назначения руководителем МУП «УДС» Дёмин возглавлял МУП «Гормост», которое занимается прокладкой магистральных трубопроводов.

Начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что Юрий Дёмин назначен начальником МУП «УДС» с сегодняшнего дня.

Напомним, что пост начальника главного дорожника Новосибирска в марте освободил Юрий Алексеевский. Он возглавил ГКУ «Мост», которое занимается в том числе подготовкой площадки под строительство четвертого моста через Обь.

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