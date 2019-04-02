Экс-заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков стал руководителем «Агентства развития креативных индустрий».

«Есть очень большой пласт сфер, которые надо развивать: креативная индустрия, культура, искусство. Мы предполагаем работать на стартапах, развивать международные творческие проекты, есть масса методологий, как это делать», — пояснил «Суперомску» Владимир Компанейщиков.

По данным ФНС, учредителями созданной в конце марта автономной некоммерческой организации «Агентство Развития Креативных Индустрий» помимо Владимира Компанейщикова являются Евгений Харитонов и Эмма Васильева, руководящая проектом «Арт-резиденция».

Напомним, что Владимир Компанейщиков с июля 2014 года по декабрь 2018 года занимал позицию заместителя председателя правительства Омской области.

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