Самые острые и проблемные вопросы теплоэнергетики Новосибирска приглашают обсудить за круглым столом

Сибирская генерирующая компания приглашает на круглый стол, посвященный настоящему и будущему городской энергосистемы. Он пройдет 4 апреля в 13.30 на форуме «Городские технологии» в новосибирском Экспоцентре.

Что происходит с новосибирской теплоэнергетикой сегодня? Как сократить число порывов, обновить теплосети и, главное, как это может отразиться на ценах на тепло?

Как отмечают организаторы круглого стола, мероприятие рассчитано на широкий и авторитетный круг участников: депутатов, представителей исполнительной власти, специалистов надзорных ведомств, экспертов отрасли, общественников, журналистов. Здесь обсудят итоги завершающегося отопительного сезона, опыт других городов по модернизации коммунальной инфраструктуры, и конкретные проблемы, мешающие сегодня привести теплосетевое хозяйство в порядок. От СГК на круглом столе с презентацией своего видения развития сферы теплоснабжения Новосибирска до 2025 года выступит генеральный директор компании Степан Солженицын.

Организаторы ожидают, что публичная дискуссия о перспективах энергетики станет одной из самых ярких, оживленных и полезных для города площадок форума.

По вопросам участия в круглом столе необходимо обращаться по телефону +7(383) 289-17-65 и электронной почте DavydovaOO@sibgenco.ru.

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