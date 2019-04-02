Долги кузбасской угольной компании «Заречная» оценили в 26 млн рублей

Рыночную стоимость дебиторской задолженности ООО «Угольная компания «Заречная» на общую сумму более 240 млн рублей независимый эксперт оценил в разы ниже — в 26,1 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, среди должников угольной компании «Заречная», расположенной в Кузбассе, числится 5 предприятий. Среди них — ПАО «Ясиновский коксохимический завод», компании Coaltrade Limited (Гонконг, Китай), Global Resources and Indastries S.A.R.L., Kuzbass Trading Limited и ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Дебиторская задолженность этих компаний в общей сложности перевалила за сумму в 240 млн рублей. Так, долг Coaltrade Limited — 106,3 млн рублей. А Global Resources and Indastries S.A.R.L. — 97 млн рублей. Однако, согласно проведенной независимой оценке, рыночная стоимость общей задолженности составила чуть больше 26 млн рублей.

Напомним, арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом угольную компанию «Заречная» в 2017 году вслед за двумя ее шахтами, являющимися градообразующими предприятиями моногорода Полысаево Кемеровской области. Так, 13 и 20 ноября 2017 были признаны несостоятельными шахты «Алексиевская» и «Заречная», соответственно, входившие в состав компании.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что имущество шахты «Заречная», расположенной в городе Полысаево Кемеровской области и принадлежащей залоговому кредитору ООО «Углетранс», выставлено на аукцион. Стоимость двух лотов оценили в 170 млн рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.