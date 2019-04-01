Генпрокурор РФ назначил на должность прокурора Абакана Михаила Кощеева

Старший советник юстиции Михаил Кощеев назначен на должность прокурора Абакана республики Хакасия. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии, Михаил Кощеев, в соответствии с приказом генпрокурора РФ, занял кресло прокурора Абакана.

Михаил Кощеев служит в органах прокуратуры более 16 лет. За это время был в должностях помощника прокурора Саяногорска, старшего следователя прокуратуры Саяногорска, старшего следователя по особо важным делам Саяногорского межрайонного следственного отдела следственного управления СК при прокуратуре РФ по Хакасии, заместителя прокурора Саяногорска, старшего помощника прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, а также старшего помощника прокурора республики по организационным вопросам и контролю исполнения.

По информации региональной прокуратуры, Михаил Кощеев зарекомендовал себя квалифицированным юристом, принципиальным руководителем и хорошим организатором, обладающим достаточными знаниями и опытом. Он добросовестно относится к исполнению своих служебных обязанностей, умеет принимать ответственные решения и выполнять поставленные задачи.

За время службы неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором республики Хакасия. Является почетным работником прокуратуры России.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что бывший прокурор Алтайского края Яков Хорошев назначен прокурором Новосибирской области. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

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