Более 26 млн рублей направят на лесовосстановление в Кемеровской области

Региональный проект «Сохранение лесов» реализуют в Кузбассе в рамках федеральной программы нацпроекта «Экология». На его реализацию в 2019 году выделят более 100 млн рублей. Из них 26 млн направят на лесовосстановление.

Согласно указу президента РФ в субъектах необходимо обеспечить сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, в том числе, где лесные насаждения были вырублены или погибли.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Кемеровской области, на реализацию регионального проект «Сохранение лесов» в 2019 году выделено 103,7 млн рублей. Из них более 26 млн направят на увеличение площади лесовосстановления, остальные средства – на модернизацию материально-технической базы автономных учреждений Кузбасса в сфере лесного хозяйства.

По словам и.о начальника департамента лесного комплекса Дмитрия Семенова, в настоящее время износ техники в лесном хозяйстве региона составляет более 80%. Оснащение лесхозов специализированной лесопожарной техникой очень важная и своевременная мера.

Для этого в текущем году закупят 25 единиц техники общей стоимостью почти 75 млн рублей. Это пожарная автоцистерна, лесопожарные колесные и гусеничные трактора, малые лесопатрульные комплексы, вахтовые и грузовые автомобили. Кроме того, приобретут еще лесохозяйственные плуги, культиваторы и лесопосадочные машины на сумму порядка 2 млн рублей.

В рамках проекта также будет создан запас лесных семян для посева на лесных питомниках, что позволит увеличить объемы восстановления лесов. Сейчас лесхозами заготовлено и приобретено 440 кг семян сосны, ели и лиственницы.

Стоит отметить, что в 2019 в Кузбассе лесовосстановительные мероприятия проведут на площади без малого 6,5 тыс гектаров. Работы выполнят за счет средств федерального бюджета, арендаторов лесных участков и внебюджетных средств автономных учреждений Кемеровской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Красноярском крае планируется значительно увеличить объемы лесовосстановления. Если в 2018 году их площадь была 70,4 тыс га, то в 2024 – она должна составлять 156,6 тыс га. Это позволит создать баланс на фоне рубок и гибели лесов.

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