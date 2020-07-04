В Законодательном собрании Новосибирской области подвели итоги выполнения наказов избирателей за годы полномочий депутатов шестого созыва. Число реализованных наказов по сравнению с предыдущим созывом возросло более, чем в два раза.

Итоги пяти лет работы по выполнению наказов подвели 2 июля на комиссии по наказам Заксобрания региона. Отчет о выполнении плана депутатам представил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В 2019 году, по словам и.о. министра, число выполненных (в том числе частично) наказов избирателей депутатам в регионе стало рекордным за последние пять лет — 1163. На реализацию всех задач было потрачено 11,6 млрд. рублей.

Большая часть средств была направлена на реализацию наказов в сфере образования — 5 млрд. 300 млн. рублей. Итогом освоения этих средств стало строительство 21 образовательного учреждения – школ и детских садов.

Кроме того, по наказам избирателей в прошедшем году были введены к эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 спортивных объектов, 5 объектов культуры в районах области. Среди самых дорогостоящих объектов в сфере здравоохранения – реконструкция Барабинской и Маслянинской центральных районных больниц, строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района.

В числе других реализованных крупных проектов 2019 года — строительство ДК в р.п. Чистозерное, ледового дворца в г. Куйбышеве, спорткомплекса в г. Тогучин.

Подводя итоги всему сроку полномочий депутатов ЗС НСО, Лев Решетников отметил, что по объему программа реализации наказов 6-го созыва в два раза превзошла программу предыдущего, 5-го созыва депутатов. Всего исполнено было 3182 наказа (в 5-м созыве — 1835). Финансирование мероприятий за пять лет повысилось с 24,1 млрд. рублей до 42,2 млрд. рублей.

«Увеличение финансирования наказов в два раза – это серьезный положительный результат работы депутатов 6-го созыва. В частности, хотелось бы обратить внимание на позитивное решение вопросов ЖКХ благодаря взаимодействию депутатского корпуса, мэрии города Новосибирска и министерства ЖКХ», — отметил депутат ЗС Новосибирской области Роман Яковлев.

В целом, структура бюджета программы наказов за пять лет деятельности 6-го созыва выглядит следующим образом: 29,5 млрд. рублей составило областное финансирование, 2,8 млрд. рублей – городское и 9,3 млрд. рублей – федеральное. Оставшиеся средства относятся к внебюджетным формам финансирования.

Финансирование наказов в сфере образования составило более 16 млрд. рублей, дорожной инфраструктуры – более 12 млрд. рублей, ЖКХ – 4,5 млрд. рублей, здравоохранения – 2,5 млрд. рублей, физкультуры – 2,4 млрд. рублей.

«В целом, если сравнить выполнение наказов 5-м и 6-м созывами, то мы получаем действительно революционные цифры. Они показывают, что мы идем вперед. Самое большое количество наказов было в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а самые финансово емкие касались сферы образования. Но при этом хочу отметить и рекомендовать правительству больше денег выделять на здравоохранение, в том числе, чтобы скорее решить задачу строительства семи поликлиник, которые Новосибирск ждет уже очень давно», — заметил председатель комиссии по наказам Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.

В свою очередь депутат ЗС НСО Александр Шпикельман выделил в сфере здравоохранения успехи по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Всего за годы работы созыва депутаты получили 45 наказов на строительство ФАП в районах области, построено же было 46. Также в число выполненных мероприятий в сфере здравоохранения вошли наказы по приобретению оборудования и пополнение автопарка ряда больниц области.

Парламентарии поблагодарили министра здравоохранения региона Константина Хальзова за активную позицию в решении проблем и отклик на запросы населения региона. А также отметили задачи, которые еще только предстоит решить. В частности, помимо поликлиник в Новосибирске, есть потребность в строительстве новых районных больниц.

«Хотелось бы, чтобы в каждом районном центре области была современная больница. Мы увидели, как обострилась эта проблема в период эпидемии. Поэтому необходимо обращаться в федеральный центр за помощью в строительстве новых больниц», — призвал депутат ЗС НСО Игорь Умербаев.

Также депутат акцентировал внимание на необходимости строительства дорог с качественным асфальтовым покрытием до каждого райцентра области, для которого также нужна поддержка федерального бюджета.

Стоит отметить, что среди самых крупных проектов в сфере дорожной инфраструктуры области за пять лет работы 6-го созыв, как следует из отчета по выполнению наказов — ремонт северного проезда к с. Здвинск в Здвинском районе, асфальтирование дороги в с. Веселовское Краснозерского района, ремонт автодороги в р.п. Мошково и р.п. Чаны.

Важно, что многие мероприятия по реализации наказов жителей области с самого начала работы депутатов ЗС НСО нынешнего созыва были включены в государственные и ведомственные целевые программы Новосибирской области, а также муниципальные программы муниципальных образований региона в сферах дорожной инфраструктуры, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

«Когда созыв избрался в 2015 году, жители дали нам наказов на 150 млрд. рублей. Мы, конечно, понимали, что за 5 лет всего не сделаем, поэтому передали все предложения правительству в качестве плана развития области. И во время разработки своих программ развития региона правительство включило в них наши наказы. Поэтому я хотел бы призвать жителей прийти на выборы депутатов осенью, выбрать своего и дать ему наказ. В Новосибирской области это работает, в этом вопросе регион — пример для других. Думаю, будущий созыв продолжит нашу работу и выполнит наказов еще больше», — резюмировал Дмитрий Козловский.

По словам Дмитрия Козловского, те наказы, которые не успели выполнить депутаты 6-го созыва, обязательно перейдут в следующий, 7-й созыв и будут исполнены в первую очередь. При этом избранные депутаты вместе с жителями проведут инвентаризация всех наказов на предмет их актуальности.

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