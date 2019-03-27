Александр Бурков предложил установить для «сельской глубинки» льготные условия проката фильмов

На заседании рабочей группы Госсовета РФ по культуре куратор театрального направления и российского кино губернатор Омской области Александр Бурков выступил за изменение подходов к прокатной политике для сельских кинозалов.

На заседании рабочей группы Госсовета РФ по культуре куратор театрального направления и российского кино губернатор Александр Бурков сообщил, что под его руководством сформирована подгруппа по вопросам развития театрально-концертных учреждений и российского кино.

В нее вошли 16 человек, в том числе представители 11 российских регионов, а также члены Госдумы, Союза театральных деятелей и госкорпорации развития «ВЭБ».

Заседания подгруппы, которые планируют поводить раз в квартал, будут посвящены обсуждению вопроса о внесении изменений в систему дистрибуции. За последние три года в селах и небольших городках российских регионов открылось около 800 переоборудованных кинозалов. При этом очевидным препятствием для развития сельских залов, считает глава Омской области, стала прокатная политика дистрибьюторов – единая как для крупных кинотеатров в городах, так и для маленьких сельских площадок. Жесткие условия ограничивают залы в глубинке в выборе фильмов и вынуждают их работать себе в убыток. Для них необходимы льготные условия. По этому вопросу будет подготовлено предложение.

Кроме того, подгруппа по вопросам развития театрально-концертных учреждений и российского кино займется темами развития кадрового потенциала концертных организаций, механизма целевого обучения и целевого приема, а также поддержки молодых специалистов. А также обсудит изменения системы выплат авторского вознаграждения театральными учреждениями. Как отметил Александр Бурков, сейчас ставками Российского авторского общества устанавливается только минимальный размер, максимальный же никак не регулируется. Театры оказываются в ситуации, когда автор определяет не только высокий процент, но и запрашивает выплату гонорара. В связи с этим возникает необходимость внесения изменения в Гражданский Кодекс РФ.

Вдобавок, подгруппа готовится к апрельскому заседанию рабочей группы Госсовета РФ, посвященному актуальным вопросам господдержки театральной деятельности, на котором планируется обсудить проблематику присвоения почетных званий деятелям культуры.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что рабочая группа Госсовета РФ «Образование и наука», первое заседание которой провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Москве, утвердила график работы на ближайшие 6 месяцев.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.