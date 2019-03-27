Несмотря на усилия добросовестных производителей и надзорных органов, ситуация в цементной отрасли остается тревожной. Так, в 2017 году доля незаконного оборота цемента в РФ составляла около 11%. При этом ущерб, нанесенный отрасли, оценивался экспертами в 26,5 млрд рублей. 15 марта «Континент Сибирь» провел ставший уже традиционным круглый стол, чтобы привлечь внимание к проблеме и выработать варианты ее решения.

Введение обязательной сертификации, по данным «Союзцемента», позволило за два года снизить незаконный оборот цемента на 5,6 млн тонн или на 48%. За этот же период доля сертификатов, выданных с нарушениями, снизилась с 19% до 9%. Однако проблем в отрасли хватает. Например, по информации холдинга «Сибирский цемент», в 2018 году в СФО продано около 130 тысяч тонн цемента неустановленного качества. Регионами — лидерами по распространению нелегальной продукции являются Новосибирская и Омская области, Алтайский край, Хакасия.

«Континент Сибирь» уже не раз подробно писал о том, чем опасно применение фальсифицированного цемента. От свойств этого стройматериала зависит надежность и долговечность возводимых объектов – жилых домов, мостов, автодорог и других. Кроме того, поддельная продукция, разбавленная шлаками и золами, может содержать радиоактивные вещества. Попав в конструкции, они годами наносят вред здоровью людей.

Приветствуя собравшихся, издатель «Континента Сибирь» и модератор круглого стола Вадим Кашафутдинов отметил: в этом году состав экспертов, участвующих в мероприятии, заметно расширился. А значит, внимание общественности к проблеме фальсификата на рынке стройматериалов становится более пристальным. «Ситуация меняется к лучшему, но, как известно, расслабляться не приходится», — высказал мнение он, добавив: «Континент Сибирь» готов объединять общественность, государственные структуры и участников отрасли, чтобы обеспечить качество продукции».

Маленькими шажками к чистому рынку

Как подчеркнул начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров, год назад разговор на круглом столе шел о задачах, которые президент поставил для всей страны, а сейчас они конкретизированы в национальном проекте по доступному жилью. «Мы понимаем, что в Сибири до 2024 года необходимо увеличить показатели ввода жилья с 7 млн кв. метров до 10,3 млн», — пояснил он. При этом Гончаров заметил, что большие объемы работ требуют качественного цемента. Представитель полпредства также напомнил: с момента проведения «Континентом Сибирь» круглого стола в апреле 2018 года произошли важные изменения. В частности, в конце 2018-го в перечень продукции, подлежащей обязательному декларированию, были включены строительные растворы и смеси.

По словам президента Ассоциации строителей России Николая Кошмана, в работе руководства страны уже сформировалась определенная система, которая «начинает работать и дает положительные результаты». При этом он считает, что строительный комплекс России находится «в сложнейшем состоянии». «Эксперты заявили о возможном банкротстве двухсот российских застройщиков. Под угрозой оказалось 190 девелоперов, поскольку их кредиторы сообщили о намерении подать заявление о банкротстве, — уточнил Кошман. — Я сразу скажу: с ними уйдет порядка 40% малых и средних компаний. Это приведет к тому, что потребность в цементе снизится», — резюмировал президент Ассоциации.

В своем докладе Кошман сообщил: количество некачественного цемента на рынке снижается, однако проблема сохраняет актуальность. «Согласно данным исследовательского центра «Международная торговля и интеграция», доля незаконного оборота цемента в РФ в 2017 году составляла 11%, размер НДС, не уплаченного в бюджет государства, – 4,8 млрд рублей», — добавил он.

Спикер также заявил, что производители фальсификата добиваются снижения цены за счет примесей, реализуя цемент по демпинговым ценам.

«Поскольку в сегодняшних условиях застройщики вынуждены возводить объекты в режиме жесткой экономии средств и ресурсов, они все чаще выбирают некачественные материалы. Кроме того, в зоне риска население, поскольку недобросовестные поставщики часто маскируют фальсификат под продукцию известных производителей, нанося им репутационный ущерб», — сказал Николай Кошман.

Эксперт подчеркнул: Ассоциация строителей России не согласна с позицией Министерства экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые «поддерживают, в первую очередь, дешевые материалы». Кошман добавил, это касается не только цемента, но и утеплителя, а также ряд других материалов.

Советник министра промышленности и торговли РФ, заместитель генерального директора Российского научно-технического центра информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия СТАНДАРТИНФОРМ Константин Леонидов рассказал, что Минпромторг провел анализ существующих в отрасли производства стройматериалов проблем. Одной из них, по словам Леонидова, является низкая загруженность предприятий. Её, в свою очередь, вызывают недобросовестная конкуренция на внутреннем рынке (значительная доля фальсифицированной продукции), а также демпинг со стороны зарубежных компаний.

Константин Леонидов обозначил «узкие места», с которыми Минпромторг столкнулся в ходе изучения механизмов сертификации продукции. «Важная проблема – инфраструктура, занимающаяся подтверждением соответствия, — сказал Леонидов. – При достаточном количестве аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий компетентных специалистов явно не хватает. К тому же, на этот рынок попытались зайти недобросовестные органы по сертификации», — добавил он. По мнению Леонидова, положительные изменения, произошедшие за последние два года (после введения обязательной процедуры сертификации), во многом объясняются тем, что отрасль «достаточно объединена», и бизнес принимает «наверное, даже более активное участие, чем регуляторы, в вопросах защиты рынка».

«Проблему технического регулирования на уровне только регуляторов решить нельзя. Необходимо объединение бизнеса в ассоциации. Лишь при этом условии можно добиться достаточно хороших результатов», — подытожил Константин Леонидов.

Навести порядок

Тему сертификации подняла и эксперт по правовым вопросам, вопросам технического регулирования и ВТО «Союзцемента» Наталья Кожина.

Она остановилась на аккредитации органов по сертификации. Процедура, по мнению представителя «Союзцемента», должна проводиться по отраслевому принципу. «Сегодня все предприятия цементной отрасли фактически обслуживают четыре органа по сертификации, — уточнила Наталья Кожина. – Если в 2016 году было аккредитовано 23 органа по сертификации, то за 2017-йих число выросло до 34. Непонятно, зачем органы по сертификации просят для себя аккредитацию, если при этом не имеют в штате квалифицированных специалистов». Вместе с тем, по данным «Союзцемента», доля незаконно выданных сертификатов снизилась за последние два года с 19% до 9%.

Руководитель Группы компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия» Александр Кулинич уверен, вне зависимости от вида продукции основная проблема заключается в том, что зачастую изготовители (продавцы) не проводят требуемые испытания.

«Одни не имеют необходимых лабораторных «мощностей», другие просто стремятся упростить себе жизнь. В результате конечный покупатель получает продукцию сомнительного качества. А поскольку потребность в строительных материалах год от года увеличивается, соответственно, и доля продукции низкого качества возрастает, — рассказывает Кулинич. — Если же недобросовестный производитель еще и маскирует фальсификат под марку известной компании, то неизбежно страдает репутация официального поставщика».

Говоря о противодействии распространению фальсификата, Наталья Кожина обратила внимание на важность наведения порядка на рынке стройматериалов в целом.

«Пока наводим порядок в цементной отрасли, недобросовестные производители уходят в сегмент по выпуску сухих смесей и строительных растворов. И если мы не займемся этой областью вплотную, то не сможем добиться положительного результата. Поэтому пора переходить к регулированию рынка всех строительных материалов», — добавила Наталья Кожина, поддержав Николая Кошмана, который тоже говорил о необходимости ввести регулирование рынка всех строительных материалов.

Также «Союзцемент» предлагает создать публичный реестр добросовестных производителей строительных материалов и изделий. По словам Кожиной, в настоящее время этот вопрос обсуждается, а органом, который будет формировать реестр, должен выступить Росстандарт.

Руководитель Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта Людмила Гаталай, говоря об итогах работы в 2018-м, отметила: возможности ведомства ограничены, однако специалисты делают все, что могут в пределах своих полномочий. За прошлый год, по ее данным, было испытано 22 образца цемента.

«Сейчас ведется работа по заключению контракта с испытательной лабораторией в Красноярске, затем будут проводиться испытания продукции. Теперь в этот процесс включены предприятия, которые осуществляют реализацию фасованного цемента. Ранее проверяли только изготовителей, давно сертифицировавших свою продукцию», — сказала Людмила Гаталай.

Она отметила, что в 2018-мв Росстандарт поступило 14 обращений, связанных с вопросами качества цемента. Все они были рассмотрены, проведены внеплановые проверки. «В отношении семи хозяйствующих субъектов в Омске возбуждены дела по обращениям. В Иркутской области у нас вообще был случай, когда на упаковке значилось только: «расфасовано в Иркутске». Кем расфасовано? Когда? Юрлицо было привлечено к административной ответственности», — рассказала представитель ведомства. По ее словам, назначались административные штрафы и в Новосибирской области.

Вместе с тем, результаты проверок обнадеживают: по физико-химическим показателям нарушений установлено не было. Однако имелись несоответствия по маркировке продукции и по оформлению паспортов качества. «Все-таки мы проверяли продукцию легальных производителей», — объяснила хорошие результаты Гаталай.

Малый бизнес на каникулах

Людмила Гаталай напомнила участникам круглого стола: в России еще на два года продлены надзорные каникулы для малого бизнеса. Это означает, что субъекты малого предпринимательства не могут быть включены в планы проведения проверок. «Поскольку это изменение принято буквально в конце года, а планы у Росстандарта формируются с 1 сентября, мы, конечно, внесли в план проверок по СФО большое количество мероприятий в сфере малого предпринимательства. Сейчас эти все проверки исключены из плана», — посетовала Гаталай. Представитель ведомства добавила, что в настоящее время в регионах созданы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «Руководители структурных подразделений Росстандарта входят в эти комиссии», — заверила она.

По оценке специалиста, достаточно активно такие комиссии работают в Красноярском крае, в Новосибирской области, а также в Омске и Томске. В Кузбассе ситуация сложнее. «Прокуратура Кемеровской области практически не согласовывала проведение внеплановых проверок. А мы не можем их проводить без согласования. Но я думаю, в текущем году ситуация изменится: мы обсуждали данный вопрос с представителями Генеральной прокуратуры РФ, и они оказали нам содействие», — объяснила Гаталай.

Первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов, как и год назад, назвал «каникулы» для малого бизнеса одной из ключевых проблем в борьбе с распространением фальсифицированной продукции. В «Сибирском цементе» считают необходимым устранить запрет на плановые проверки малого бизнеса в случаях, когда речь идет о возможных нарушениях в сфере производства цемента и бетона, так как нарушение ГОСТа и иных норм на эту продукцию влечет угрозу жизни и здоровью людей.

В своем докладе Рассказов заметил, что рынок освобождается от фальсификата очень медленно. «Ни для кого не секрет, что есть территории, на пути к которым – лишь один мост, другой дороги просто нет. Вот мост сделали из плохого бетона – и он разрушился. В прошлом году в Забайкальском крае были такие чрезвычайные ситуации», — напомнил Геннадий Рассказов.

Вместе с тем, по словам Рассказова, во многом благодаря активности холдинга «Сибирский цемент» и отраслевого объединения «Союзцемент» удалось добиться снижения объема фальсификата на территории Сибирского федерального округа. По данным аналитиков компании, в 2018 году емкость цементного рынка СФО осталась на уровне 5 млн тонн. При этом количество продукции неустановленного качества по сравнению с 2017-м снизилось на 20 тысяч тонн – до 130 тысяч.

Как отметил Геннадий Рассказов, в 2018 году специалисты холдинга провели 10«контрольных закупок» и выявили 11 фактов реализации фальсифицированного цемента. В контролирующие и правоохранительные органы передано 12 обращений. По результатам рассмотрения заявлений 7 юрлиц привлечены к административной ответственности. Возбуждено одно уголовное дело: закрыта перевалка мощностью 15 тысяч тонн в год на улице Большая в Новосибирске.

Масштаб проблемы

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко отметил, что возможности различных рабочих групп по противодействию распространению некачественной продукции очень ограничены. «Они вырабатывают мнение, советуют внести изменения в закон либо поднять величину административных штрафов, — сказал Агеенко. – Участники круглого стола, посвященного проблеме фальсифицированного цемента, второй год говорят об одних и тех же проблемах: проверять особо не дают, нужны длительные согласования».Но поскольку штрафы не слишком большие, а привлечь к уголовной ответственности недобросовестного производителя сложно, следует формулировать предложения и «проводить» их через Государственную Думу РФ, через нормативно-правовые акты правительства России.

В свою очередь Людмила Гаталай возразила: даже то, что состоялся разговор на тему фальсификата, очень важно. «Как правильно сказала Наталья Владимировна Кожина, дорогу осилит идущий. То, что мы делаем, мы делаем в пределах своих полномочий. Мы работаем и будем работать впредь», — резюмировала Гаталай.

Как отметил Константин Леонидов, в настоящее время проводится эксперимент, согласно которому введены оборотные штрафы. Их размеры зависят от оборота продукции, подобная система применяется в борьбе с поставщиками некачественного бензина. «Должен действовать принцип сдержек и противовесов. Простым увеличением штрафов и ужесточением наказания ни одна проблема в мире еще не решена, поэтому давайте посмотрим, как нововведение будет работать на рынке бензинов, и по результатам обсудим вопрос о расширении области проведения эксперимента», — предложил Леонидов.

Научный сотрудник Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Иван Себелев уверен: «При минстрое Новосибирской области либо при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции необходимо создать группу специалистов, которая бы участвовала в процесс постановки продукции на производство».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, директор новосибирского завода ЖБИ—4 Николай Мочалин не согласился с обвинениями в адрес товаропроизводителей. «Я 40 лет работаю на ЖБИ-4. Рядом сидят уважаемые мной коллеги, которые подтвердят: говорить о том, что мы снижаем себестоимость в ущерб качеству, некорректно, — заявил Мочалин. — Любой уважающий себя производитель ЖБИ никогда не купит продукцию у «придорожника». Если я поставлю на объект некачественный бетон, у меня просто в следующий раз никто ничего не закажет. Это – потеря имиджа, а конкуренция на рынке дичайшая». По мнению Мочалина, фальсифицированный цемент применяется в малоэтажном строительстве, возведении «бань и сараев».

Коллегу поддержал и директор ЗКПД «Арматон» Антон Абакумов: «Мы строим дома, и за те железобетонные конструкции, которые поставляем, несем ответственность. Поверьте, инстинкт самосохранения никто не отменял». Также он добавил: лаборатории – «основные подразделения на заводах». «Мы за ними следим, постоянно укомплектовываем», — заявил Антон Абакумов.

По словам управляющего директора ООО «Сибирский бетон» Алексея Лапина, для открытия производства товарного бетона требуется всего пятнадцать-тридцать миллионов рублей. Высокая оборачиваемость средств на фоне снижения потребления ведет к росту конкуренции и профицита на бетонно-растворном рынке. «По нашей оценке, доля фальсифицированных бетонных смесей в СФО — не менее 20%, — поделился Лапин. — Дело в том, что на стройплощадке провести входной контроль очень сложно — для оценки прочности бетона требуется 28 суток». Также Алексей Лапин подчеркнул, что наличие на рынке фальсификата как такового позволяет предположить, что он может попасть в любые конструкции, в том числе ответственные. Поэтому необходимо искоренить данное явление как таковое.

Главный эксперт нормативно-технического отдела инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Владислав Быстров заявил, что его ведомству законодательство позволяет проверить качество бетона на соответствие нормированным показателям, заложенным в проектной документации. «С большим трудом мы добились, что испытания по прочности должны проводить только аккредитованные Росакредитацией лаборатории, — сообщил Быстров. — К сожалению, сегодня мы не можем проверить качество входного контроля, который должен осуществляться подрядчиками. Мы проверяем только наличие документов».

Что делать?

Говоря о путях решения проблемы, участники круглого стола высказали ряд предложений. Наталья Кожина отметила, что недобросовестный бизнес активно уходит в интернет-торговлю. «Думаю, нужно обратить внимание на закон о регулировании деятельности интернет-агрегаторов товаров и услуг. Поработать с этим документом, чтобы обернуть его в свою пользу», — сказала она. Кроме того, по мнению Кожиной, необходимо введение определенной маркировки – кодов на таре цемента для прозрачности отслеживания продукции.

Президент Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин заявил, что решению проблемы может способствовать усиление общественного контроля. «Нужно взять на вооружение подход, при котором общественные структуры, понимая важность проблемы безопасности зданий и сооружений, делают контрольные закупки, производят экспертизу, получают материал о том, что на рынке присутствует фальсификат», — сказал Карпекин.

Второе предложение президента МАРП связано с «настройкой работы контрольно-надзорных органов».«Ситуация не поменяется, пока мы не «настроим» работу контрольно-надзорных органов так, чтобы она была четкой и эффективной. Появилась информация о том, что кто-то вдоль дороги разложил продукцию, – приехали. Ночные проверки, контрольные закупки – по любому сигналу выезд, вот это правильно. Потому что это даже не бизнес, это просто жулики. И если мы будем пытаться их как бизнес «прижимать», у нас ничего не получится», — резюмировал Сергей Карпекин.

Также эксперты рекомендуют внести изменения в федеральный закон № 294, административные регламенты Росстандарта, Роспотребнадзора.; исключить обязательный претензионный порядок при рассмотрении Роспотребнадзором заявления о нарушении прав потребителя; усилить ответственность за нарушение требований технических регламентов и обязательных к применению ГОСТов и т.д.

Кроме того, организаторы и участники заседания решили обратиться к полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой организовать и провести совещание для представителей комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции из разных регионов СФО. В рамках совещания предлагается обсудить практику применения законодательства по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах РФ, обменяться опытом работы, утвердить план дальнейших мероприятий, связанных с пресечением распространения фальсифицированных строительных материалов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КУЛИНИЧ, руководитель Группы компаний «Центр экспертиз

и оценки соответствия»

— Александр Андреевич, какие конкурентные преимущества группы компаний вы могли бы выделить?

— Основным преимуществом нашей группы компаний я считаю комплексный подход к решению любой задачи, с которой клиент приходит к нам. Будь то вопрос, касающийся сертификации, проведения испытаний или экспертиз.

Больше 15 лет мы работаем в области оценки соответствия и за это время сумели зарекомендовать себя в качестве ответственного и компетентного исполнителя.

Причем сфера деятельности нашей группы компаний включает себя не только оценку соответствия и лабораторные испытания, но и экспертизу проектной документации, и метрологическую поверку, и проведение строительно-технических экспертиз, а также независимую экспертизу состояния автодорог при помощи лаборатории «ТРАССА».

Мы являемся независимой организацией, а значит, клиенты могут быть уверены в честности, непредвзятости и беспристрастности нашей оценки.

— Кто ваши ключевые партнеры?

— Мы высоко ценим всех наших клиентов, не особо разделяя их на «рядовых» и «ключевых». Поэтому стараемся быть полезными каждому из них, предлагая индивидуальный подход, рациональные решения и своевременное информирование об изменениях в законодательной сфере.

— Что гарантирует качество ваших услуг?

— В нашем распоряжении имеются собственные технически оснащенные испытательные лаборатории, штат аттестованных специалистов с многолетним опытом практической деятельности и необходимые фонды нормативно-технической документации, а значит, мы можем предложить нашим клиентам самое высокое качество работ по оптимальной стоимости и в приемлемые сроки.

Все наши организации имеют необходимые разрешительные документы для осуществления деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации, а в части подтверждения соответствия продукции — и в рамках Европейского экономического союза.

— На круглом столе была обозначена проблема нехватки квалифицированных специалистов по обеспечению экспертизы и оценки соответствия. Как вам удается решать кадровую проблему?

— Я всегда считал и считаю, что главное богатство компании — это люди. К счастью, мне повезло собрать вокруг себя настоящую команду сильных специалистов, настоящих профессионалов в своих областях деятельности. Кто-то приходит к нам, уже имея квалификацию и опыт, а кого-то мы «выращиваем» внутри своей организации. Вкладываться в развитие кадров — считаю, в этом и есть залог успеха нашей организации.

Группа компаний

«Центр экспертиз и оценки соответствия»

Телефон: 8-800-5000-619, +7 (383) 207-54-60.

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