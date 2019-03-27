Экс-министру Михаилу Абызову изберут меру пресечения 27 марта

Бывший министр открытого правительства РФ Михаил Абызов вину в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей не признает. Меру пресечения ему изберут в среду, 27 марта, в Басманном суде Москвы.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката экс-министра Александра Асниса, Михаил Абызов свою вину не признает. Следователи уведомили, что 27 марта в Басманном суде Москвы в отношении него будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-министра открытого правительства России, бывшего бенефициара новосибирских компаний «Сибэко» и «РЭС» Михаила Абызова. В настоящее время он находится под стражей. Его задержали сотрудники ФСБ накануне, 26 марта в Москве, после того, как он прилетел из-за границы.

По данным СК РФ, бывший чиновник подозревается в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Действия Михаила Абызова и его соучастников, по информации следственного комитета, поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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