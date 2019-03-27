Депутат Законодательного собрания Красноярского края и глава крайкома КПРФ Петр Медведев может занять место в Госдуме, не доставшееся Павлу Грудинину. Его основной конкурент за это кресло – предприниматель и экс-депутат Михаил Берулава. Эксперты считают, что шансы у главы крайкома есть, но сами претенденты мало смогут повлиять на итоговое решение.

Глава красноярских коммунистов Петр Медведев может перейти на работу в Государственную Думу РФ. Вопрос об этом возник в связи со смертью нобелевского лауреата Жореса Алферова, представлявшего КПРФ в федеральном парламенте. Коммунисты настаивали на передаче его мандата экс-кандидату в Президенты России Павлу Грудинину, однако ЦИК отказал в этом ходатайстве и разъяснил, что место переходит «в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов». Сейчас КПРФ пытается оспорить это решение в суде.

Лидером списка красноярско-хакасской территориальной группы КПРФ являлся Петр Медведев. Интересно, что вторым номером в ней шел бизнесмен Михаил Берулава, являвшийся депутатом Госдумы в 2011-16 годах. По непроверенной информации, в КПРФ имеется много сторонников передачи мандата именно последнему в случае неудачного для компартии решения суда по Грудинину. Стоит также напомнить, что прежний руководитель красноярских коммунистов Владислав Юрчик в 2010 году был исключен из партии, как утверждалось, за отказ передать свой думский мандат в пользу одного из предпринимателей, находившихся следом за ним в региональном списке.

Петр Медведев сообщил «КС», что в 27 марта вылетает в Москву на встречу с главой КПРФ Геннадием Зюгановым для обсуждения сложившейся ситуации.

«Мы сядем и обсудим, как партии целесообразно поступить, стоит ли мне действительно идти в Думу. Ориентировочно в понедельник или вторник (1-2 апреля – «КС») я планирую собрать пресс-конференцию и рассказать о принятом решении», — поделился руководитель крайкома.

Медведев также пояснил, что для определения нового депутата технически не требуется созыва партийной конференции или иных подобных процедур. Мандат достанется ему автоматически, а для передачи его другому участнику списка красноярский парламентарий должен будет написать заявление об отказе.

Политолог Сергей Комарицын полагает, что Петр Медведев имеет амбиции в отношении думского кресла, однако позиция крайкома мало повлияет на исход ситуации. «К решению ЦИК по Грудинину есть много вопросов, и очень похоже, что речь не о формальных нарушениях, а о том, что он действительно кому-то не нравится в Кремле. Медведев же проходит чисто механически, а не потому что за этим есть политическая воля. Понятно, что он сам бы хотел попасть в Госдуму, но по сути от него тут ничего не зависит. Вполне возможно, что партия сочтет целесообразным передать мандат Берулаве. Тот по сути не имеет отношения ни к Красноярскому краю, ни к коммунистической идеологии, но является спонсором партии. Впрочем, есть основания думать, что за Грудинина Зюганов бился по аналогичным причинам. Какого-то конфликта и повторения истории 2010 года я не жду. Все-таки в случае с Юрчиком речь шла не только об отказе передать мандат, но и о серьезном внутреннем расколе в партии. Сейчас же ничего подобного нет, даже крепкой краевой парторганизации не осталось. Вероятность попадания в Думу именно Медведева сейчас оценить трудно – это зависит от большого количества факторов. Но если он все же станет депутатом ГД, не факт, что это укрепит позиции красноярской организации. Сейчас, когда он обеспечивает спокойствие на территории, он устраивает центральный аппарат компартии. Но понравится ли он руководству КПРФ, когда он будет постоянно и плотно работать вблизи – вопрос», — рассуждает политолог.

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