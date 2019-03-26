Виктору Томенко представили нового замруководителя ЗСЖД по Алтайскому краю

В ходе рабочей встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко и начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая был представлен новый руководитель ЗСЖД по региону.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, сегодня, 26 марта состоялась встреча губернатора Виктора Томенко и начальника ЗСЖД Александра Грицая.

В ходе совещания главе региона был представлен новый заместитель руководителя Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению — Андрей Кульдишов.

По словам Александра Грицая, Андрей Кульдишов имеет большой опыт работы на железной дороге. В свою очередь новый замначальника пообещал, что ориентированность на потребности клиентов останется главным приоритетом в его деятельности.

Андрей Кульдишов родился в 1973 году в поселке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области. В 1999 году окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «электрический транспорт, инженер путей сообщения — электромеханик».

Трудовую деятельность Андрей Кульдишов начал на Кемеровской железной дороге в должности помощника машиниста электровоза локомотивного депо Мундыбаш. Затем работал машинистом электровоза, ревизором по безопасности движения поездов, заместителем главного ревизора по безопасности движения поездов Беловского подотдела Западно-Сибирской железной дороги.

В 2010 году был назначен на должность заместителя главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов ЗСЖД, затем трудился начальником эксплуатационного локомотивного депо Белово, главным инженером Западно-Сибирской дирекции тяги. С 2015 года работал заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению назначен Евгений Вейде. Его представил губернатору Кемеровской области начальник ЗСЖД Александр Грицай.

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