Пост заместителя губернатора Кузбасса по экономическому развитию займет Константин Венгер — депутат Совета народных депутатов Кемеровской области. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба областной администрации.

Согласно сообщению пресс-службы, заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Денис Шамгунов переходит с 1 апреля на работу в департамент труда и занятости населения. Его должность займет депутат Совета народных депутатов (Комитет по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений) Константин Венгер, являвшийся до настоящего времени директором по капитальному строительству и общим вопросам ЗАО «Стройсервис».

Константин Геннадьевич Венгер родился 11 октября 1975 года в Прокопьевске. В 1998 году окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Кандидат технических наук. Работал на ведущих должностях в крупных компаниях региона, таких как ООО «Сибшахтостройпроект» и ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой». С 2012 года по настоящее время — директор по капитальному строительству и общим вопросам ЗАО «Стройсервис».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.