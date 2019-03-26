Приемную престижного института театрального искусства — ГИТИС откроют в Новосибирске

В рамках проекта «Поколение М» в Новосибирске на два дня откроется приемная Российского института театрального искусства — ГИТИС. Впервые абитуриенты смогут попробовать свои силы и пройти первый тур вступительных экзаменов, не покидая пределы город.

Приемная факультета эстрады ГИТИС будет работать 5 и 6 апреля 2019 года на площадке новосибирского Дома Актера по адресу ул. Серебренниковская, 35. Об этом сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. Экзамен традиционно пройдет в формате творческого прослушивания. Перед этим, 5 апреля, педагог вуза проведет мастер-класс «Профессия: актер. Элементы внутренней техники» для ребят от 13 лет из театральных школ, кружков и студий города.

К экзамену абитуриенты должны подготовить несколько литературных произведений (басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения), не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием микрофона и минусовой фонограммы. Можно продемонстрировать владение музыкальным инструментом. Кроме того, поступающий также должен быть готов к исполнению музыкально-сценических этюдов.

Как подчеркнула глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, власти не первый год поддерживаем проект МТС «Поколение М», как уникальную интернет-платформу по поиску талантов. Новосибирские дети — лидеры по числу побед в конкурсах этого проекта.

По словам директора МТС в Новосибирской области Александра Соловенчука, на сегодняшний день более 30 новосибирских ребят стали призерами проекта «Поколение М» и получили трамплин для развития своих талантов. Компания в партнерстве с ГИТИС впервые предоставляет возможность абитуриентам из Новосибирской области проверить свои шансы на поступление в престижный вуз и пройти прослушивание прямо в Новосибирске».

На творческую встречу и прослушивание необходимо зарегистрироваться до 2 апреля 2019 года включительно. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Все мероприятия проходят абсолютно бесплатно.

Напомним, в начале марта в рамках партнерства на базе проекта МТС «Поколение М» для абитуриентов ГИТИС была впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний. Теперь на сайте проекта школьники со всей России могут в онлайн-режиме готовиться к поступлению в вуз и осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства.

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