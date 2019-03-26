Оборот общественного питания в Новосибирской области имеет устойчивую динамику роста. За 2018 год он составил 26,8 млрд рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Согласно данным, приведенным Максимом Останиным, в 2016 году оборот общественного питания в Новосибирской области был равен 21 млрд рублей, в 2017 году он вырос до 25,8 млрд рублей, а 2018 – уже 26,8 млрд рублей. «Сегодня в общероссийском обороте мы занимаем 14 место с точки зрения общественного питания, это порядка 2%, — поделился Останин. — Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область лидирует», — добавил он.

Максим Останин уточнил, что ближайшим конкурентом НСО является Красноярский край, который, к слову, опережает Новосибирскую область по обороту оптовой торговли.

По словам Останина, в настоящее время в области функционирует 2,5 тысячи предприятий общественного питания, в том числе, 1,8 тыс. предприятий приходится на Новосибирск. При этом в кафе и ресторанах региона насчитывается 110 тыс. посадочных мест для единовременного пребывания гостей, 78 тыс. из них – в Новосибирске.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.