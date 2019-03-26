Виталий Барышников занял кресло заместителя мэра Иркутска

Виталий Барышников назначен заместителем мэра — председателем комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска. Соответствующее распоряжение подписано 20 марта 2019 года.

На должность заместителя мэра Иркутска – председателя комитета по социальной политике – назначен Виталий Барышников. Информацию об этом региональным СМИ подтвердили в пресс-службе городской администрации.

С сентября 2018 года Виталий Барышников исполнял обязанности заместителя мэра по данному направлению. Эту должность он занял после отставки Татьяны Эдельман, которая покинула пост по собственному желанию.

Виталий Барышников родился в 1974 году в Иркутске, окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Работал председателем комитета по молодежной политике областной администрации, помощником председателя регионального заксобрания, министром культуры и архивов Приангарья, возглавлял службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области и управление культуры администрации Иркутска.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что советником губернатора Иркутской области назначен Виталий Шуба. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Левченко. Документ вступил в силу 1 марта 2019 года.

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