Заместитель председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Алексей Фурсов назначен заместителем министра науки и инновационной политики Новосибирской области. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором региона Андреем Травниковым в конце прошлой недели.

Отметим, что Алексей Фурсов имеет большой управленческий опыт. В период работы в Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» он, в частности, курировал проект «Академгородок 2.0» и вел работу по представлению концепции Новосибирского научного центра на форуме «Технопром-2018».

Ранее Фурсов работал в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, где контролировал деятельность территориальных управлений Госавтодорнадзора. В ходе подготовки к Олимпийским Играм в Сочи он занимал руководящие должности в АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр». На посту заместителя директора Департамента управления делами АНО «Единая транспортная дирекция» Алексей Фурсов участвовал в координации работ по увеличению пропускной способности Керченской паромной переправы.

Добавим, что Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области было создано 1 октября 2018 года, 13 ноября ведомство возглавил Алексей Васильев.

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