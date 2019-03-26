СГК в Новосибирске рассказала о ремонтном бюджете 2019 года на новосибирских теплотрассах. Всего компания выделила 721 млн рублей, в прошлом году на теплосети было направлено 584 млн. рублей. Рост финансирования, среди прочих факторов, обусловлен основной целью ремонтной программы – Новосибирску предстоит ликвидация аварийных участков на магистральных теплосетях. О планах СГК по обновлению энергетической инфраструктуры города — в материале «Континента Сибирь».

Сегодня в Новосибирске все чаще дефекты происходят на магистральных теплосетях. Что это значит? Что под отключения попадает в разы больше домов, чем при порывах на «внутрикварталке». Ремонт магистралей дороже, так как диаметр труб больше, он сложнее и длится дольше. Особая сложность еще и в том, что основные тепломагистрали города проложены под крупными автодорогами, в том числе федерального значения. Для этого требуется разработка схемы дорожного движения, важна и скорость работ.

«Наша задача — максимально сократить количество аварий на теплосетях, сделать так, чтобы их не почувствовал потребитель, быстро устранить повреждения. А лучше, конечно, предупредить их», — отмечает замдиректора дивизиона «Тепло» СГК Антон Баев.

Всего в 2019 году планируют отремонтировать 27 км теплотрасс. «Безусловно, это немного для такого большого теплосетевого комплекса, — сообщил Антон Баев. – Протяженность тепловых сетей в Новосибирске более 3000 км, и 27 км составляет лишь 0,9% от этого объема. Эксплуатационный срок службы трубопроводов — 30 лет, чтобы его не превышать, нужно менять ежегодно не менее 3,3% от всей протяженности. А значит — чуть более 100 км».

Антон Баев добавил, что важный фактор при планировании капитального ремонта — реальное состояние трубопровода. Часть теплотрасс, не имеющая повреждений, может быть допущена в работу и сверх назначенного срока эксплуатации по решению Ростехнадзора и результатам экспертизы промышленной безопасности, а значит нужно приниматься за действительно критичные участки.

СГК постоянно анализирует состояние теплосетевого комплекса: статистика повреждений по каждому участку обновляется регулярно. Из этой информации формируется перечень проблемных участков, требующих ремонта. При определении приоритетности ремонтов учитываются срок службы теплотрасс, аварийность, результаты диагностики, последствия от возможных повреждений, остаточный ресурс, а также предстоят ли на участке, где проходит теплотрасса ремонтные работы других служб: коммунальщиков, дорожников.

«В Новосибирске мы не гонимся за красивой статистикой. Тут либо работать на качество, либо на цифры. В этом году в приоритете — капитальные ремонты городских магистралей. Это трубы большого диаметра, дорогостоящие работы, — подчеркивает Антон Баев. – Можно посчитать: замена одного километра теплосети по каналу, в двухтрубном исполнении диаметром 800 мм стоит порядка 100 млн рублей. На эти средства можно переложить до 5 км труб диаметром 100 мм. Цифры называю условные, но сравнение понятно, многое зависит от подготовительных работ и благоустройства».

В 2019 году подразделение теплосетей СГК будет перекладывать теплотрассы большими участками: самый длинный участок по ул. Красный факел в Первомайском районе — в однотрубном исчислении (здесь и далее) 1 км 28 метров, это при том, что диаметр трубы — 500 мм. Также более 1 км трубопровода заменят и по ул. Демьяна Бедного в Центральном районе, здесь диаметр уже 700 мм.

В СГК отмечают, что эти отрезки тепловой системы города не только отслужили свой жизненный срок, но и по результатам испытаний показали наименьшую надежность. «У СГК принципиально новый подход к городской инфраструктуре: мы не делим сети на свои и чужие. Рассматриваем Новосибирск как единый комплекс, и отвечаем за него полностью. Только замена старых труб новыми может изменить печальное лидерство города по количеству дефектов, — подчеркнул Антон Баев. – Город уникален тем, что здесь мы оперативно разработали долгосрочную программу ремонтов теплосетей. За год провели полную инвентаризацию имущества, теперь точно знаем, что и где нужно делать. При этом не стоит ждать, что навести порядок в теплосетевом хозяйстве столицы Сибири, можно очень быстро. Проблемы копились не один год. Мы нацелены на срок в пять-семь лет, чтобы создать надежную, эффективно работающую систему».

Напомним, что одна из новых стратегических перспектив СГК — цифровизация теплосетевого комплекса. Компания создает механизм он-лайн фиксации всех процессов, чтобы понимать всю систему теплосетей в цифрах. Система позволит увидеть, что происходит с оборудованием, где основные теплопотери, контролировать все ресурсы. Любые отклонения от параметров, отключения, сбои, все будет автоматически отражаться с помощью датчиков на объектах в единой компьютерной базе. В СГК уверены, что за подобными системами будущее.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.