Специалисты АО «РЭС» используют современное диагностическое оборудование для выявления хищений электроэнергии

Существующие способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. В своей работе сотрудники подразделений АО «РЭС» по работе с потерями используют современное и высокоэффективное диагностическое оборудование, которое позволяет с высокой точностью определить причину и величину недоучета электрической энергии.

На сегодня в «РЭС» применяют один из флагманских приборов такого типа — всего в АО «РЭС» используется 25 единиц данного оборудования. Устройство обладает рядом отличительных технических характеристик, в том числе высокой точностью измерений (класс 0,2) и широким диапазоном рабочих температур, что позволяет проводить проверки в любых электроустановках даже в суровых сибирских условиях.

При проведении контрольных мероприятий сотрудники АО «РЭС» выполняют проверку систем учета потребителя, подключая устройство в параллель с установленным прибором учёта. Затем прибором проводится сравнение количества потребленной электроэнергии, зафиксированной счетчиком и самим контрольным устройством. Если обнаруживается разница показаний, прибор сразу же выдает погрешность установленного комплекса учета в процентах.

Для специалистов АО «РЭС» такие расхождения служат сигналом для детальной проверки прибора учёта и определения причин искажения показаний. По завершении составляется акт проверки и, естественно, каждый выявленный случай несанкционированного вмешательства в работу систем учёта влечет за собой оформление акта о неучтенном потреблении электроэнергии, который предъявляется к оплате недобросовестным потребителям.

Всего за 2018 год и начало 2019 года по итогам проверок, проведенных с использованием данного оборудования, составлено 32 акта о безучетном потреблении общим объемом более 8,4 миллионов кВт*ч.

Характерно, что использование прибора позволяет выявить самые изощренные способы искажения показаний, которые применяются «умельцами», имеющими специальное электротехническое образование. Стоит отметить, что незаконно потребленное электричество используется нарушителями не только для ведения бизнеса, но и для удовлетворения бытовых нужд.

Так, при проведении инструментальной проверки измерительного комплекса учета предприятия пищевой промышленности с помощью специального высокоточного устройства был обнаружен недоучет электрической энергии в размере 31,3%. При детальном осмотре было выявлено, что причиной недоучета на объекте является вмешательство в работу системы учета, благодаря которому часть тока не проходила через прибор учета, тем самым обеспечивая недобросовестному потребителю существенную «экономию» при расчетах за потребленную электроэнергию.

Во время инструментальной проверки измерительного комплекса учета в одном из товариществ собственников недвижимости прибор зафиксировал погрешность на уровне 72%, то есть почти три четверти объема электроэнергии не учитывались счетчиком, а значит и не оплачивались потребителем. При подробном изучении специалистами АО «РЭС» также было обнаружено несанкционированное вмешательство с целью уменьшения показаний.

Важно отметить, что применяемыми ранее инструментами определить такого рода недоучет было практически невозможно. К тому же, для выявления незаконного потребления потребовалось бы разобрать схему измерительного комплекса, в т.ч. даже с отключением оборудования. Теперь определить факт недоучета измерительного комплекса возможно и без отключений именно благодаря использованию высокоточных приборов.

Таким образом, практика применения специалистами АО «РЭС» современных диагностических устройств показала достаточно высокую эффективность подобного оборудования, которое позволяет не только фиксировать показатели качества электроэнергии и регистрировать параметры электрической сети, но и выявлять нарушение работоспособности измерительных комплексов учета потребителей, в том числе с целью хищения электроэнергии.

Отдельно стоит отметить, что инициировать проведение проверки недобросовестного потребителя может любой сознательный гражданин. Для этого необходимо сообщить в АО «РЭС» об известных фактах несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях любым удобным способом:

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