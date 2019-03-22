Снова «Асса» и другое хорошее российское кино

Фильм, ставший неформальным манифестом поколения, чья юность пришлась на эпоху перемен, вновь возвращается на большие экраны. Отреставрированная версия «Ассы» Сергея Соловьева будет показана в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 28 марта.

Показать зрителям отреставрированную «Ассу» спустя 30 лет после премьеры решила Синематека журнала «Искусство кино», в последнее время регулярно радующего российскую публику возвращениями знаковых картин. Стоит вспомнить хотя бы «Сталкера» Тарковского — любимая, знакомая до кадра классика собрала в зале зрителей, думающих и чувствующих в унисон. Ностальгическая прогулка по туманной зимней Ялте совсем еще иного Крыма вместе с Аликой и Крымовым наверняка может стать ценным зрительским опытом и для растерявшего иллюзии поколения, когда-то «ждавшего перемен», и для нынешних молодых, живущих другими темами и темпами.

Может быть, вы еще помните очереди за билетами на «Ассу» 30 лет назад — премьерные аншлаговые показы тогда шли в кинотеатрах страны восемь месяцев подряд, то есть намного дольше, чем снимался фильм. Незамысловатый сюжет о юной меланхоличной медсестре (невероятная Татьяна Друбич) и приревновавшем ее к бестолковому неформалу Бананану (Сергей «Африка» Бугаев) криминальном авторитете зрелых лет (Станислав Говорухин), возможно, и не блистал новизной. Но атмосфера и музыка момента были уловлены безукоризненно точно: еще неумелый, но бесконечно обаятельный российский рок-н-ролл, песни Гребенщикова, Агузаровой, Цоя… Настоящий саундтрек эпохи.

«Тогда «Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и чудесную страну из песни «Браво», а если повезет, то и в город золотой из песни «Аквариума». Сегодня «Асса» — в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен. И нам снова, как никогда, необходимы перемены», — комментирует кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Любопытное совпадение — прямо сейчас в российском прокате фильм человека, по его собственным словам, уже привыкшего к тому, что его называют в первую очередь сценаристом «Ассы». Между тем Сергей Ливнев — вполне самодостаточный режиссер, сценарист и продюсер, умеющий создавать умное, сильное, тонкое интеллигентное кино. Его картина «Ван Гоги», ставшая участником основного конкурса на «Кинотавре» 2018 года, тоже о любви и печали, связывающих разные поколения. Пятидесятилетний сын (Алексей Серебряков), все еще не снискавший славы и счастья, вынужден вернуться к своему тяжело заболевшему отцу, знаменитому дирижеру, чью роль блистательно сыграл кумир 60-х Даниэль Ольбрыхский. Действие фильма разворачивается между Ригой и Израилем, интерьеры изысканны, музыка Леонида Десятникова великолепна, отдельного восхищения заслуживают роли Елены Кореневой и Светланы Немоляевой, все сделано с отменным вкусом и неизбежно вовлекает в мощное поле происходящих на экране трансформаций эмоций высокого напряжения.

И еще один российский фильм, заслуживающий внимания, можно застать в прокате. «Что это было?» — может спросить зритель, привыкший к стандартным байопикам. Изысканный аудиовизуальный перформанс с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Людмилы Максаковой и Антона Адасинского, вольный пересказ биографии агитатора-горлана-главаря, исследование творческого процесса, размышление о судьбах русской революции? «Победа» приглашает на сеанс с обсуждением 22 марта. Фильм Александра Шейна «ВМаяковский», не вписывающийся в строгие жанровые рамки, заслуживает отдельного разговора. В кинотеатре ждут поклонников поэзии и всех интересующихся актуальным искусством в широком смысле слова, модератор встречи — поэт Антон Метельков, соредактор культурного путеводителя «Речпорт», куратор культурной программы фестиваля «Книжная Сибирь». Поговорить о Маяковском, его значении в отечественной культуре, месте поэзии в современном мире, исследовать тонкую грань между частным и общественным можно будет на встрече после фильма.

Конечно, это далеко не все отечественные фильмы, идущие в кино сегодня, но именно между этими тремя работами чувствуется некоторое родство, небуквальное, но волнующее и утешительное сходство.

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