Заместитель главы Хакасии, руководитель полпредства республики в Москве Юлия Исмагилова продолжила публикацию в социальных сетях документов о своей зарплате. За февраль вице-губернатор республики заработала 59 тысяч рублей. Поскольку никто из коллег Исмагиловой в других полпредствах не последовал её примеру, она объявила о завершении эксперимента с публикацией документов о зарплате.

Руководитель постоянного представительства Хакасии, заместитель главы Хакасии Юлия Исмагилова продолжила практику публикации документов о своей зарплате в социальных сетях, выложив отсканированную копию квитанции за февраль 2019 года. За этот месяц она, по предоставленным документам, заработала чуть более 59 тысяч рублей.

В то же время Юлия Исмагилова анонсировала прекращение подобного эксперимента, поскольку она не добилась реакции от СМИ. « Ни одно из СМИ, участвовавших в атаке на членов правительства Хакасии и лично главу Республики Валентина Олеговича Коновалова, не сделали опровержение по размеру зарплат и получению многомиллионных премий. Кроме того, как я и предполагала, ни одно другое Представительство не опубликовало свою информацию по зарплатам, потому что, на самом деле, Представительство Хакасии демонстрирует самую экономную работу среди всех Представительств. Вопрос о премиях и зарплатах на этом считаю закрытым», — написала Исмагилова в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Напомним, что в начале февраля 2019 года Юлия Исмагилова в первый раз публично показала размер своей заработной платы таким способом. За январь 2019 года она заработала чуть более 54 тысяч рублей.

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