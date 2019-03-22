Новосибирский апарт-отель «Резидент Жуковка», входящий в группу компаний TS Group Александра Бойко, перешел в управление международной гостиничной сети «Виндом отель групп» (Wyndham Hotel Group). Документы были подписаны между руководством обеих компаний в середине марта, хотя сам переход длился постепенно, несколько месяцев. Все это время, по словам бизнесмена, команды работали в объединенном проекте над устранением всех шероховатостей.

На торжественном подписании соглашения о сотрудничестве чувствовалось, что в будущей совместной работе серьезно заинтересованы обе стороны. По словам директора по развитию гостиничной сети Wyndham в СНГ Сергея Егорова, «Резидент Жуковка» — первая гостиница в Сибири и на Дальнем Востоке, начинающая работать в сети под брендом «Рамада». Под новым названием в тестовом режиме апарт-отель начал свою деятельность еще в конце декабря, а подписание документов стало завершающим этапом перевода гостиницы в глобальную международную сеть.

«Я благодарю партнеров за доверие, оказанное нашему бренду, и за такое интересное совместное сотрудничество», — отметил Егоров.

В ходе встречи не единожды отмечался еще один примечательный факт — на сегодня «Виндом» является одной из крупнейших в мире франчайзинговых отельных сетей, фонд которой насчитывает более 9 тысяч отелей. Александр Бойко в свойственной ему манере рассказал еще один очень любопытный факт: «Виндом», по его словам, можно считать самой быстрорастущей гостиничной сетью в мире. Каждые сутки под ее брендом открывается примерно два отеля в мире. Таким образом, сеть представлена уже в 114 странах.

Александр Бойко признался, что его желание работать именно в гостиничном бизнесе иначе как «21-м чувством» не назовешь. По его словам, это направление демонстрирует завидные результаты, убеждая самого бизнесмена в том, что выбор в его пользу был сделан совершенно правильно.

«Я вижу, что в очередной раз попал в точку, — честно признался в начале встречи бизнесмен. — Ни одна отрасль мира не растет такими темпами, как гостиничный бизнес. В этом году я ожидаю, что это направление покажет 11% мирового ВВП, поэтому ему нужно уделять особое внимание, со стороны как бизнеса, так и государства».

По словам Александра Бойко, Россия с точки зрения развития туристической отрасли смотрится очень выгодно, потому что рост в этом направлении только в нашей стране ежегодно составляет от 15%. Более того, повышенный туристический интерес наблюдается не только к общепринятым в нашей стране столицам, но и к Новосибирску. Так, Бойко ожидает, что в этом году Новосибирск должен войти в сотню самых привлекательных для туристов городов-миллионников мира.

«Именно поэтому открытие сети «Рамада» является знаковым для Новосибирска, поскольку демонстрирует, что «Виндом» видит потенциал в городе, а это сигнал и бизнесу, и нашим властям», — полагает бизнесмен.

Стоит отметить, что, на первый взгляд, новосибирский гостиничный рынок можно считать достаточно насыщенным. С другой стороны, многие уже построенные гостиницы, по наблюдениям Александра Бойко, стоят полупустыми, поскольку в городе достаточно редко проходят более или менее масштабные мероприятия.

«Весь гостиничный рынок Новосибирска оценивается в 5,5 тысячи номеров, из них больше половины, то есть около 3 тысяч, — квартиры, сдаваемые посуточно. Совершенно очевидно, что город не в состоянии провести мероприятие даже федерального масштаба. На молодежный чемпионат мира по хоккею, который планируют провести в 2023 году, ожидается 11 тысяч гостей. И пока непонятно, где все они смогут остановиться. Все это показывает недоразвитость Новосибирска, которую нужно исправлять», — отметил эксперт.

Размышления о глобальном развитии туристического направления не только в Новосибирске, а в целом России вновь плавно перетекли в суть торжества — подписание соглашения между «Виндом» и «Трансервис групп». По словам гендиректора TS Group Дениса Вершинина, такая серьезная заинтересованность обеих сторон в совместной работе привела к желанию находить компромиссы по различным пунктам, появлявшимся в ходе подготовки перехода «Жуковки» в большую международную «семью». Так, застройщик продолжает работать в районе апарт-отеля, завершая все начавшиеся благоустроительные работы, как на территории, так и в непосредственной близости к «Жуковке». Вершинин напомнил, что проект по-прежнему предполагает совместное существование апарт-отеля с жилым комплексом, где сейчас ведутся различные отделочные работы. Для жителей ЖК условия и принцип жизни остаются прежними — они могут воспользоваться всей созданной инфраструктурой апарт-отеля, то есть услугами фитнес-клуба, ресторана, прачечной, уборки, детского центра и других.

Генеральный менеджер отеля «Рамада Новосибирск Жуковка» Иван Юдин подчеркнул несомненный плюс осуществившегося перехода — все предлагаемые услуги будут осуществлены с должным качеством, которое уже признали миллионы туристов во всем мире.

Александр Бойко отметил еще один привлекательный бонус, который оценили постояльцы «Виндом» со всего мира, — возможность воспользоваться отпуском по обмену. Таким образом, жители «Жуковки» могут обменяться жильем с любой из 114 стран, где работает «Виндом». «Другой вопрос в том, чем можно завлечь жителя, например, Таиланда зимой в Новосибирск. В этом направлении нам, и не только, еще предстоит хорошенько поработать», — иронично резюмировал Александр Бойко.

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